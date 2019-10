Formazione di Ufo sull’oceano, le spaventose immagini: “Nel cielo non c’era nulla. Cosa sono?”

Uno youtuber ha filmato una formazione di Ufo nel bel mezzo dell’oceano, le immagini degli oggetti volanti stanno facendo il giro del mondo

Sono immagini che stanno facendo il giro del mondo e che sono divenute virali sui social quelle che mostrano una serie di oggetti volanti molto luminosi al di sopra dell’oceano. Li ha filmati uno youtuber americano rimasto senza parole di fronte all’inquietante spettacolo: “Nel cielo non c’era nulla, poi all’improvviso – lo si sente dire nel video, che ha già ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni – Qualcuno può dirmi cosa sono?”. Gli oggetti volanti non identificati sembrano muoversi tutti insieme nella medesima direzione ma non è possibile distinguerne con precisione la forma e questo ha scatenato gli utenti del web, che si sono divisi tra chi ritiene possa davvero trattarsi di una formazione aliena e chi invece, più razionalmente, pensa che si tratti semplicemente di aerei. Ma dalla vicina Base Aerea è arrivata la conferma, lo ha dichiarato un portavoce a Fox 10, che nessun velivolo era in volo in quella zona. Lo youtuber nel video sottolinea: “Siamo nel mezzo dell’oceano, attorno a noi il nulla…”.

Si tratta di Ufo? L’opinione di un ex marine

Il filmato è stato realizzato al largo del North Carolina e ha portato anche l’ex marine del secondo Stormo dell’Aviazione del North Carolina, Derrick Chennault, a dire la sua: “La sera lanciavamo regolarmente razzi dal retro del nostro aereo per esercitazioni militari in quella zona. Sono piuttosto brillanti e possono essere visti da molto lontano”, a conferma del fatto che non si tratterebbe di alieni ma di operazioni “umane”. L’ipotesi Ufo però resta aperta in quanto al momento il mistero non è stato ancora risolto.