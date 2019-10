La misteriosa rivelazione sugli alieni Buddisti: “Hanno visitato la Terra e predetto la terza guerra mondiale”

Un uomo afferma di aver incontrato alieni provenienti da Plutone e da un pianeta di nome Laku in quella che è stata ribattezzata l’Area 51 della Thailandia

Un nuovo centro di pellegrinaggio per gli appassionati di Ufo. E’ già stato ribattezzato l’area 51 della Thailandia, e si trova sulla collina di Khao Kala, ritenuta un luogo di fondamentale importanza per poter ‘ascoltare’ gli alieni. Secondo chi crede nella vita su altri pianeti infatti, qui sarebbe possibile mettersi cin contatto telepatico con gli ‘alieni buddisti’ che vivono al di fuori della nostra idea di spazio-tempo e si dice anche che minuscoli umanoidi color argento appaiano occasionalmente ai visitatori che li hanno descritti come creature calve, dalla faccia appuntita, con piccole bocche e nasi, grandi occhi neri a forma di mandorla. Sono chiamati alieni buddisti perchè avrebbero, secondo le testimonianze, la tendenza a commentare le filosofie relative alla religione.

In caso di guerra nucleare gli alieni potrebbero aiutarci a ricostruire la civiltà

Tra chi afferma di essere stato in contatto con gli alieni c’è Wassana Chensamnaun, che ha dichiarato alla CNN di avere incontrato due distinte razze di extraterrestri su Khao Kala: “Un gruppo arriva al pianeta Plutone, gli altri da un pianeta di nome Loku che orbita attorno ad un’altra stella della nostra galassia”. Gli alieni di Plutone sarebbero fatti di energia, possono apparire in forma fisica e sono in grado di fornire agli umani preziosi insegnamenti. Gli alieni Loku, ha aggiunto Wassana, “hanno un corpo fisico e una conoscenza dell’alta tecnologia”. I primi si preoccuperebbero di possibili eventi devastanti sulla Terra come guerre o disastri ambientali e dei possibili impatti che potrebbero avere sul loro pianeta. Inoltre, ha aggiunto Wassana, “vogliono dare ad alcune persone la capacità di comunicare con loro così che se gli umani dovessero distruggere tutto in una guerra nucleare, gli alieni siano in grado di aiutare i sopravvissuti a ricostruire la civiltà umana”.