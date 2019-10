Lorella Boccia a Verissimo racconta l’aggressione: “Ho avuto paura di perdere mio marito”

Ospite a “Verissimo”, Lorella Boccia racconta l’aggressione che l’ha vista protagonista, qualche giorno fa, insieme al marito Niccolò Presta.

Qualche giorno fa, attraverso questo post, vi abbiamo parlato dell’aggressione che ha visto protagonista Lorella Boccia, ballerina di “Amici” ed il marito Niccolò Presta, figlio del manager Lucio. Ospite della puntata odierna di “Verissimo” (la puntata è stata registrata ieri, ma andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5), Lorella racconta alla padrona di casa Silvia Toffanin il brutto incidente avvenuto a lei e consorte.

Parlando di quanto successo, Lorella racconta di avere avuto paura di perdere il marito:

“La mia paura più grande è stata per mio marito Niccolò. Ho temuto di perdere l’uomo più importante della mia vita. Siamo usciti dal ristorante, dopo una cena romantica. Camminando verso la macchina abbiamo incrociato due ragazzi che ci hanno chiamato. Ci siamo voltati istintivamente e da quel momento è successo tutto”.

E ancora:

“Minacciati da un coltello abbiamo dato tutto quello che avevamo, ma io non riuscivo a sfilarmi la mia fedina, regalo di mio marito. Questa cosa ha dato fastidio agli aggressori che a quel punto mi hanno tirato un ceffone. Io però non ho sentito nulla, ho temuto invece per la reazione di mio marito che voleva istintivamente difendermi, ma loro avevano un coltello, lui nulla”.

Riguardo alle condizioni di salute di Niccolò:

“Mio marito è arrabbiato, avrebbe voluto difendermi, si è sentito impotente e adesso sta subendo le conseguenze di quella sera, ma io so che lui farebbe qualsiasi cosa per me. Non deve preoccuparsi di nulla perché ha fatto tutto quello che poteva fare. Poteva andare molto peggio”.

Lorella Boccia: “Non sento di essere ancora al cento per cento Lorella”

Anche lei, dal canto suo, sente di non essersi ancora ripresa dall’aggressione:

“Il giorno dopo sono subito tornata a lavorare, ma non è ancora come prima. Non sento ancora di essere al cento per cento Lorella. Ho solo bisogno di tempo”.

Maria Rita Gagliardi