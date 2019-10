Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 ottobre 2019: weekend di recupero per i Gemelli

Sabato 12 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Il fatto di avere la Luna nel segno è importante perché ti dà una bella carica, purché questa carica non diventa rabbia e questo dipende un po’ da te: dipende un po’ anche delle situazioni che vivi, perché è probabile che in questi giorni- se sei in un gruppo, in una situazione che non è molto facile da gestire- a quel punto le staffe potresti anche perderle. In questo weekend in amore si palerà chiaro. Tu sembri più diretto del solito;

Toro. Sabato e domenica sono due giornate interessanti. C’è da riflettere bene su quello che è l’amore e sui rapporti che ci sono in questo periodo con gli altri, anche e soprattutto se ci sono state delle piccole crisi nel passato. Problemi di forza fisica, recupero di energia necessaria anche per quanto riguarda il futuro. C’è da aggiungere che dal punto di visto della casa, dei trasferimenti e dei traslochi, per molti Toro questo un periodo di riflessione. Quindi, per necessità, per virtù, per risparmiare, per esigenze di lavoro, un pensiero è proprio legato a un viaggio o a un cambiamento;

Gemelli. Sabato e domenica sono due giornate di recupero per te che hai bisogno di vedere un orizzonte sereno, chiaro. Lo sai che tutto si chiarisce da dicembre, o quantomeno già dalla fine dell’anno tu saprai cosa devi o non devi fare. Nei rapporti interpersonali, nelle relazioni, nelle situazioni di lavoro non è facile mantenere la giusta tensione. Anzi, a volte può esserci anche qualche dubbio, forse sei anche arrabbiato se ci sono delle persone che sono state contro di te. Alcuni investimenti saranno finalmente premiati ma bisogna avere pazienza. Soluzioni per chi ha una causa in corso entro la fine dell’anno;

Cancro. Il segno zodiacale del Cancro si avvia a vivere un weekend importante. Chissà che non ci sia già stata una bella emozione, un batticuore, in questi ultimi giorni, perché il tuo è un cielo molto caldo e allora o hai a che fare con una persona che ti interessa oppure in questi giorni senti che è necessario riscoprire un amore del passato. Se proprio non ti muovi, qualcuno ti cercherà. Poi potrebbe non essere proprio quel qualcuno che desideri. Insomma, si muove qualcosa. Un consiglio? Cerca di evitare conflitti. Se devi andare a un appuntamento prendi il tempo giusto perché sono possibili ritardi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Non posso dire che questo periodo sia entusiasmante per i sentimenti. Qui o non c’è tempo per amare oppure sei diventato molto critico. Sappiamo che i Leone spesso in amore pretendono attenzione e giustamente vogliono ottenere il massimo dal partner. A volte, però, nel pretendere tutto ciò non hanno un atteggiamento non proprio comprensivo che mette in imbarazzo chi ti sta di fronte. Se hai un amore lontano e vuoi cercare di avvicinarlo devi anche tu mostrare un po’ più di comprensione;

Vergine. Ora che ci sono meno tensioni planetarie si può parlare anche di quello che è giusto dire, di quello che è giusto fare. si tratta di tensioni passeggere, determinate da una Luna che è stata opposta ma non lo è più. Tu sai come la penso: questo è un grande cielo, lo sarà a fine anno, lo sarà nel 2020. Quindi, la giornata sì, la giornata no, la giornata confusa, capitano sempre ma si superano con grande veemenza. Se ti sei troppo chiuso negli ultimi mesi devi riparare al danno e mostrarti più disponibile;

Bilancia. La Bilancia in questo weekend vuole parlare in modo molto chiaro a tutti ed è anche importante, adesso, mantenere tutto sotto controllo perché potresti non essere del tutto contento dei risultati che hai avuto nel lavoro o dei cambiamenti che sono in corso o stanno per arrivare, anche se veramente non puoi rimproverarti nulla perché se davvero ch’è una cosa che la Bilancia non può rimproverarsi è disattenzione, mancanza di concentrazione, e tu ce la metti tutta. Spero che in amore abbia attorno delle persone di riferimento. Alcune relazioni, soprattutto con Ariete e Capricorno, si sono rivelate più complicate;

Scorpione. Lo Scorpione conferma che questo è un ottobre importante e di recupero. Puoi lavorare in gruppo e tu sei il migliore. Poi, i risultati complessivi non riguardano solo te. Deve tornare un po’ di ottimismo. Possibilità di recupero anche per la forma fisica. Mi dispiace ripetermi, però vorrei, siccome lo Scorpione a volte ha bisogno di stimoli, di conferme, dicevo che vorrei che tu pensassi a come stavi ad agosto perché secondo me adesso sei molto più forte. Anche dei dubbi che avevi sul lavoro si sono finalmente risolti. Per lo Scorpione è sempre molto importante sapere la verità, anche se è cruda, anche se è nuda, anche se è feroce. A proposito, in amore è tempo di verità. La situazione può essere promettente per chi cerca una storia.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario potrà contare, per l’amore, sul mese di novembre per tutto quello che parte, che nasce da qui a novembre, è da segnare in rosso sul calendario, è da vitalizzare. Questo fine settimana annuncia un qualcosa di importante che tra l’altro riguarda anche le coppie che hanno avuto qualche piccolo problema nel passato. È importante parlare del futuro con serenità. Giorni emozionanti ma anche pieni di buone notizie per chi lavora a chiamata;

Capricorno. Il Capricorno ha una tensione che cresce in questo weekend. Quando sei arrabbiato e senti che qualcosa non va, diventi un po’ troppo rigido persino nei confronti di te stesso. Quante volte ti sei detto “Se non riesco a fare questa cosa entro X mese mollo tutto”? Quella è una sorta di rigidità che riversiamo su di noi. Devi essere invece un po’ meno rigoroso in amore. Questa Venere invita alla dolcezza. Incontri favorevoli. Potresti anche mettere in riga qualcuno che ultimamente si è comportato male con te. Sempre favoriti i liberi professionisti;

Acquario. Il weekend porta consiglio. Tu rimani sempre amico delle persone che hai amato. Magari lì per lì ti arrabbi, passano un anno, ne passano due, e poi l’Acquario torna non dico sereno e innamorato ma comunque comprensivo. Non è il caso di rivangare il passato proprio ora che Venere è dissonante: guardiamo al futuro. solitamente ti stanchi di vivere sempre nella routine ed è per questo che io insisto nel dire che il prossimo biennio sarà molto importante per gli Acquario che vogliono cambiare vita. si tratta di cambiamenti lenti, progressivi (non si può far tutto dall’oggi al domani) e che potrebbero anche riguardare non solo il lavoro ma anche l’amore;

Pesci. Continua lo stato di forza, di buona energia che stai vivendo in questo ottobre, mese di recupero e di stimoli. Se non senti questo recupero forse hai paura di affrontare le novità, perché quando abbiamo un grande cielo l’amore si presenta. A volte ci sono delle persone che dicono di essere sfortunate in amore , perché incontrano sempre la persona sbagliata, una persona che abita lontano, una persona già legata, ma quanti di questi amori sono davvero casuali e quanti sono invece cercati, voluti? Perché è molto difficile mettersi in gioco in amore, soprattutto dopo i 40 anni, e allora si cerca la situazione che già dall’inizio non ci può compromettere e al tempo stesso però- pensando che non ci possa fare stare male- alla fine finisce quanto meno per crearci dei problemi. Quindi, mi raccomando: favorisci solo situazioni lineari e positive.

