Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi sabato 12 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 12 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 12 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il grande calcio con la partita Italia-Grecia, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. A seguire, una nuova puntata di “Io e te-Di notte”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “The Good Doctor”.

Su Rai 3 va in onda il programma di approfondimento “Le ragazze”, seguito dal tg della notte.

Su Rete 4 va in onda il film “Don Camillo Monsignore… ma non troppo”: Don Camillo e Peppone hanno lasciato il paesello e vivono a Roma: uno è senatore, l’altro monsignore di Curia. Nella Bassa però gli animi dei compaesani non sono cambiati e sono sempre inclini alla rissa politica. Motivo del contendere, questa volta, è la costruzione di nuovi alloggi popolari, in un terreno su cui sorge una piccola cappella votiva molto venerata. Dai rispettivi superiori i due vecchi leoni vengono rispediti al paese per tentare la mediazione che si risolve nel più classico dei “compromessi storici”. Subito dopo, il film “Rischio totale”.

Su Canale 5 va in onda il film “Adaline”: Adaline, una giovane donna nata a cavallo del XX secolo, cessa misteriosamente di invecchiare, in seguito a un incidente avvenuto in una gelida notte. Mentre custodisce gelosamente il suo segreto, Adaline intraprende una serie di incredibili avventure, lungo tutto il corso del Novecento prima che, dopo anni di vita solitaria, trovi l’amore e il coraggio, necessari a vivere a pieno. A seguire, il film “Argo”.

Su Italia 1 va in onda il film “La peggior settimana della mia vita”: sullo sfondo del lago di Como, Paolo e Margherita aspettano il momento in cui potranno finalmente coronare il loro sogno d’amore, con il fatidico “si”. Alle loro nozze, ormai, manca solo una settimana ma, tra il caos degli ultimi preparativi, corrono il rischio di mandare tutto all’aria, per via della straordinaria capacità di Paolo di trasformare in disastro ogni prova di avvicinamento ai futuri e rigidi suoceri, che non vedono di buon occhio il suo essere eterno bambinone e l’indole iperprotettiva della figlia, sempre pronta a trovare giustificazioni per ogni evenienza. A complicare ulteriormente la precaria situazione del futuro sposo, ci pensano anche il padre e il suo miglior amico. In seconda serata, il film “Lo squalo 3”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Little Murders”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo la Superbike con il GP Argentina.

