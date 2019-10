La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 14/10/2019 al 20/10/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per Ariete, Toro, Leone, Vergine, Acquario e Pesci

Ariete. Questa settimana c’è un recupero in amore. Sei più disposto a fare vedere alla persona che ami quanto tieni a lei, e fino a dicembre hai la possibilità di riportare un auge un rapporto a cui tenevi. Ci possono essere avventure, ma solo se si supereranno le certezze di ine settembre. Fai attenzione sabato e domenica: giornate che non fileranno proprie lisce. Sul lavoro conta molto il rapporto che hai con soci e con collaboratori. Questo può aiutare i tuoi progetti ad avanzare ma non tutti sono dalla tua parte. Anzi. Hai portato bene a compimento tutto quello che c’era da fare? sì, ma in questo caso non sei contento dei guadagni ottenuti. Nonostante l’amore in calo nel weekend, la fortuna questa settimana è dalla tua parte;

Toro. Già da qualche settimana stai vivendo tensioni a livello amoroso e in famiglia.: tensioni che si faranno sentire anche in questa settimana. Probabilmente è colpa delle tensioni che vivi sul lavoro ce che si riflettono anche sui sentimenti. Venere è in opposizione e ti invita alla cautela soprattutto giorno 15 ottobre. Una storia è finita? Devi chiarire ancora qualcosa. Anche in ambito lavorativo non sei del tutto tranquillo e i prossimi sette giorni possono portare diverbi con soci o collaboratori. Questo perché tu dai il massimo ma pretendi che gli altri facciano lo stesso. Aspetti soluzioni di carattere burocratico o legale? Dovrai pazientare ancora un po’. Devi stare attento alle spese, che saranno maggiori rispetto alle entrate. Non ti devi stancare troppo: sii cauto nella prima parte di questa settimana;

Leone. In ambito professionale ti attende una settimana di riflessione. Devi riflettere su progetti che non sono andati come volevi. Chi deve preparare un esame deve farlo al meglio, perché tutto dipende non dall’oroscopo buono ma dalla propria preparazione. Guadagni discretamente ma anche le uscite non scherzano. A metà settimana un momento di stanchezza ti colpirà. La situazione è critica in amore e lo è particolarmente per chi sta vivendo lontano (fisicamente o psicologicamente) dal partner. Le giornate più dure saranno quelle del 15 e 16 ottobre. Hai un nuovo amore? Dovrai verificarne la tenuta nel tempo. Per chi è indeciso su cosa scegliere tra due situazioni il consiglio è quello di non lasciare il certo per l’incerto. Da martedì la situazione- a livello di fortuna- potrebbe essere un po’ più agitata;

Vergine. In amore la Vergine vive un grande slancio passionale e una voglia di fare che può portare a gettare le basi per grandi progetti futuri. Mercurio favorevole aiuta a fugare i dubbi di alcuni nati Vergine, ma non tutti troveranno un punto di incontro con il compagno o la compagna. Giorno 18 potresti rimanere invischiato nelle polemiche. Sul lavoro, devi stare attento alle collaborazioni. Venerdì ci potrebbe essere uno scontro. Una collaborazione può portare a nuove strade da esplorare: non chiuderla. Agisci ma fallo con calma, in tutti gli ambiti;

Acquario. In ambito lavorativo ti sentirai molto disorganizzato, in questo periodo stai cercando di raggiungere un buon livello di serenità e organizzazione proprio sul tuo posto di lavoro, e invece questa settimana che è in arrivo ti vedrà un po’ disorientato. Con un po’ di buona volontà risolverai tutto. Nei sentimenti, non devi scaricare le tue colpe sul partner. Se qualcosa non va, in genere è colpa di entrambi e quindi devi fare un’autocritica e ammettere che anche tu non sei perfetto. Ci saranno degli avvenimenti imprevisti che ti metteranno alla prova: nella coppia non devi fare entrare problemi di ordine materiale. Prudenza fino a giorno 16. Bene la parte iniziale della settimana, ma vivrai uno stop a partire dalla metà dei prossimi sette giorni;

Pesci. Venere favorevole ti regala un grande fascino e ti può aiutare a rendere più passionale un rapporto o a concretizzarlo tramite un acquisto da fare in coppia. Proprio le coppie più in difficoltà, quelle che hanno vissuto momenti di crisi non pesantissimi, avranno le occasioni giuste per sistemare le cose. Non dimenticare di circondarti di amici: anche tu hai bisogno di vivere momenti spensierati e di divertimento. In ambito lavorativo dovrai annotare la data del 20 ottobre: un successo busserà alla tua porta. Se hai una buona intuizione, o un buon progetto da far partire, vai avanti imperterrito. C’è da sistemare una questione legale. Giornate più difficili quelle del 17 e 18 ottobre: 48 ore in cui sarà meglio non strafare.

Quattro stelle per Gemelli, Cancro e Capricorno

Gemelli. In ambito professionale dovrai fare valere tutte le tue buon qualità e soprattutto le tue intuizioni. Nel passato, almeno una persona ha cercato di metterti i bastoni tra le ruote: adesso questo problema sarà superato, specialmente nella tua mente che non si sentirà più ossessionata dal suo pensiero. In amore , se hai messo in discussione delle situazioni sentimentali a settembre adesso dovrai esaminare attentamente tutto ciò che non ti torna. Questa condizione riguarda i Gemelli che hanno di recente vissuto problemi personali o di carattere lavorativo: problemi che si sono riversate sui sentimenti, impedendo il loro sviluppo autonomo. Situazione discreta per quanto riguarda la fortuna. Giornate migliori quelle di metà settimana;

Cancro. Nei sentimenti il Cancro vivrà una bella settimana, resa tale da Venere favorevole. In particolare, sono favorite le nuove relazioni e un’amicizia speciale potrebbe diventare più importante. Fine settimana la condizione sarà ancora migliore, grazie all’arrivo della Luna favorevole che si unirà agli influssi già favorevoli di Venere. Vivi dei dubbi che vanno ormai avanti da diverso tempo? Ora potrai risolverli. La settimana è importante perché, anche se non te ne renderai conto subito, stanno partendo quelle nuove situazioni che ti porteranno presto a vivere una svolta. Certo, ancora ti sembra che sia tutto molto faticoso da portare avanti a causa dell’influsso negativo di Saturno. Il consiglio: non vivere situazioni se non ti sembrano chiare. Novità tra sabato e domenica proprio grazie alla Luna;

Capricorno. Sul lavoro cresce sempre più la volontà che senti da dentro da diverse settimane: quella di metterti in proprio. C’è quindi voglia di sviluppare un progetto in solitaria o di cambiare gruppo di lavoro. In arrivo c’è una buona proposta alle porte. Le stelle ti aiutano a vivere l’amore in maniera più passionale rispetto al passato. Potrai dimenticare qualche triste relazione finita male. Chi è solo è incoraggiato a guardarsi intorno: le nuove conoscenze potrebbero stupire e sono favorite. Hai più tempo per amare, ora, purché sabato sera tu decida di non entrare in polemica. La fortuna sarà dalla tua parte questa settimana, specialmente nelle giornate del 15 e 16 ottobre che saranno fruttuose.

Cinque stelle per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia. Le stelle favoriscono i nuovi incontri per le persone che sono single. Tuttavia, proprio le persone sole dovranno superare delle delusioni avute di recente, se vogliono avere la forza di guardare avanti. Rimettiti in gioco perché tu non sai vivere senza l’amore. le coppie di lunga data vivranno un bel momento, sempre favorito da questo quadro astrale. In ambito lavorativo arrivano delle proposte che dovrai valutare con attenzione, anche se da tempo tu vuoi cercare di cambiare ambiente o di aprirti ad altre strade. Il consiglio è quello di accettare le novità e di chiarire le questioni economiche. Buona settimana. Devi solo evitare gli azzardi sabato e domenica;

Scorpione. La professione favorisce, in questa settimana, tutti gli Scorpione che lavorano in proprio o che vogliono far partire un progetto che si svilupperà nel 2020. Devi mettere tanto impegno nelle cose che fai perché le stelle sono buone ma non possono bastare, da sole. In amore Venere nel segno ti favorisce. Potresti vivere un ritorno di fiamma, ma stai attento: ne vale la pena o no? Devi essere tu a valutare e a decidere. Nel fine settimana amore ancora più favorito. Martedì e mercoledì devi usare prudenza;

Sagittario. La settimana aiuta le storie appena nate, che potranno avere un buon sviluppo nel futuro, e aiuta anche le storie già consolidate. Potrebbero esserci clamorosi ritorni di fiamma. Ti piace qualcuno? Devi sfruttare le giornate a te più favorevoli per farti avanti. Dopo un momento di difficoltà, ormai superato, ora arrivano grandi momenti di conquista per te, sul lavoro. Le stelle aiuteranno in particolari gli artisti, le persone creative e in generale chi non ha paura di rischiare. Vivete la settimana al meglio, così come le prossime settimane che verranno e che portano grandi novità.

