Grave incidente stradale per l’attore del momento: l’auto del “Joker” distrutta

Joaquin Phoenix è rimasto coinvolto in un tremendo incidente: l’auto della star di Joker si è schiantata contro un mezzo dei vigili del fuoco

Dal successo al rischio di riportare seri danni fisici. Enorme spavento per la star di Joker Joaquin Phoenix, rimasto coinvolto in un tremendo incidente stradale che poteva avere conseguenze molto serie: l’attore del momento, idolatrato da tutti grazie alla sua incredibile interpretazione nel ruolo del Joker, è miracolosamente uscito illeso dallo schianto ma i fan hanno vissuto ore di ansia. 45 anni tra due settimane, Phoenix si trovava a bordo di una Tesla in un parcheggio quando, secondo la ricostruzione dei media americani, avrebbe preso una curva a velocità eccessiva, perdendo il controllo del veicolo e andando a schiantarsi contro un camion, nella fattispecie un mezzo dei vigili del fuoco.

L’auto dell’attore è andata quasi completamente distrutta

L’incidente è avvenuto a Los Angeles: l’auto guidata dall’attore sarebbe andata quasi interamente distrutta mentre Phoenix non avrebbe riportato alcuna conseguenza, uscendo sulle proprie gambe dal veicolo. In via precauzionale è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti, dimesso però poche ore dopo, come riportato da TMZ. Sempre l’attore avrebbe contattato vigili del fuoco e polizia per denunciare quanto accaduto. Una brutta tegola, fortunatamente senza conseguenza, in un periodo straordinario per l’attore destinato a conquistare numerosi premi grazie al ruolo da protagonista in Joker.