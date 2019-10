Sara Tommasi a Live Non è La D’Urso: “Sono uscita dal tunnel della droga ed ora conduco una vita casa e chiesa”

Ospite a “Live Non è La D’Urso”, Sara Tommasi racconta la sua nuova vita, dopo il periodo vissuto essendo schiava della droga.

In seguito all’appello fatto a Barbara D’Urso tramite “Notizie Audaci” (ve ne abbiamo parlato qui), Sara Tommasi è stata ospite, questa sera, a “Live Non è La D’Urso”, per parlare della sua nuova vita, libera dalla schiavitù della droga.

Sara, che ora sembra essersi ripresa totalmente, racconta di essere finita nel tunnel della droga, a causa di alcune amicizie sbagliate:

“Ho incontrato delle amicizie sbagliate durante una serata. Ho fatto l’errore di seguirli privatamente nelle loro abitazioni. Da allora sono stata costretta a girare questi film porno. E’ stato un sequestro. Dall’assunzione della droga ho avuto problemi psichici. Mi avevano dato molta cocaina durante i film. Io ricordo che avevo il cuore a mille. E’ durato tutto una decina di giorni. Anche i fan erano allarmati, si vedeva che non stava bene”.

In seguito al brutto periodo vissuto, Sara ha deciso di riavvicinarsi alla fede:

“Sono stata subito ricoverata perché dichiarata bipolare. La droga aveva tirato fuori una personalità pericolosa a me stessa e agli altri. Ero entrata in un vortice. Non mi rendevo conto di tutto questo. Mia madre mi ha ricoverata coattivamente. Ero in balia di questa gente cattiva, mi spogliavo in continuazione, facevo tutto quello che mi dicevano. Mi hanno tenuta in clinica sei mesi perché ero dichiarata capace di intendere e volere. Non avevo più contatti con la realtà. Vivevo in giro come una barbona. Sto cercando, attraverso agenzie, di ripulire interne”.

Sara Tommasi: “Ora non voglio avere rapporti con nessuno”

Nonostante adesso stia decisamente meglio, la showgirl, ex naufraga de “L’Isola dei Famosi”, non vuole avere fidanzati e nemmeno rapporti sessuali:

“Quando stavo male, non volevo prendere psicofarmaci. Ho tentato di scappare dall’ospedale, poi, mia mamma mi ha riportata. C’era una lunga battaglia perché non volevo curarmi. E’ stato un periodo bruttissimo. Ho avuto un fidanzato che mi ha aiutata. In questo momento, non mi sento di andare a letto con nessuno. Voglio staccarmi da rapporti normali con fidanzati. Non volevo avere un rapporto continuativo con lui”.

Proprio per questo, ora Sara evita di uscire la sera:

“Sono stata in cura privatamente con lo psichiatra. Ho fatto una vita casa, chiesa con mamma e papà. Faccio sport, mangio sano. Non esco la sera. E’ pericoloso specialmente chi è famoso. Non ero accompagnata. Il bipolarismo durerà tutta la vita. Non sono guarita, devo prendere sempre i farmaci stabilizzanti dell’umore”.

Maria Rita Gagliardi