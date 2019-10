Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi domenica 13 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 13 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 13 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Imma Tataranni-Sostituto Procuratore”. A seguire, una nuova puntata di “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. In seconda serata, “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata del programma “Il Borgo dei Borghi”, seguita dal programma musicale “Grazie dei Fiori”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Uss Indianapolis”: nel 1945, un siluro giapponese colpisce un incrociatore Usa incaricato di trasportare un’arma atomica, provocando un disastro epocale. Subito dopo, il film “Three kings”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Fast & Furious 8”: Dom e Letty sono in luna di miele a Cuba ed il resto del team ha finalmente trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova quando una donna misteriosa irretisce Dom, per indurlo a ritornare al mondo del crimine e fargli tradire coloro che gli sono più cari. In seconda serata, va in onda il film “Torque circuiti di fuoco”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il grande sport con la Superbike e il GP Argentina-Gara 2.

Maria Rita Gagliardi