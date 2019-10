Cotto e Mangiato, ricetta 14 Ottobre: Insalata di seppie e ceci

Nuova settimana gustosa nella Cucina di Tessa Gelisio. La rubrica di studio aperto oggi propone l’insalata di seppie e ceci.

La ricetta di insalata di seppie e ceci

Gli ingredienti sono:

600 seppie

1 kg Cozze

Vino bianco

Rosmarino

250 ceci cotti

La preparazione

La prima cosa da fare è far aprire le cozze in pentola con olio e aglio. In un’altra padella mettiamo a soffriggere le seppie con olio, sfumandole con vino bianco. Tritiamo del rosmarino, mettiamolo in padella con dell’olio e versiamoci i ceci, giusto il tempo di far amalgamare i sapori. Una volta che le seppie si saranno dorare e che le cozze si saranno aperte, prendiamo una ciotola e mischiamo tutti gli ingredienti. Impiattare e consumare ancora caldo.