Erdogan annuncia l’imminente attacco a Kobane. Trump, nel mentre, dà ordini all’Europa: “Prendere i terroristi dell’ISIS”

Mentre Erdogan annuncia l’imminente attacco alla città simbolo Kobane (nonostante l’accordo tra i curdi e il regime siriano – avveuto grazie alla mediazione russa – per difendersi dall’offensiva turca), Trump dà ordini all’Europa:

The U.S. has the worst of the ISIS prisoners. Turkey and the Kurds must not let them escape. Europe should have taken them back after numerous requests. They should do it now. They will never come to, or be allowed in, the United States!

