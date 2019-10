Meteo 15 ottobre 2019 | Previsioni del tempo di domani: piogge su tutta Italia

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

15 ottobre 2019: tornano le piogge su tutta la penisola, e per la maggior parte sul Nord Italia, con peggioramenti progressivi- da ovest verso est- nel corso di tutta la giornata. Piogge anche al Centro e al Sud: le regioni più interessate saranno Toscana, Lazio e Sicilia. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo per il 15 ottobre 2019: Nord

Condizioni meteo in progressivo peggioramento, per la giornata di domani, su tutto il Nord Italia. Si inizierà, al mattino, con dei fenomeni temporaleschi limitati alle regioni più occidentali per arrivare, in serata e nottata, a piogge che colpiranno tutti i territori settentrionali. Si inizierà, quindi, con piogge su tutto il Piemonte, sulla Valle D’Aosta, sulla Liguria centro-occidentale e sulla Lombardia (esclusivamente su tutta la fascia occidentale della regione). Coperto o nuvoloso tutto il resto del Nord Italia. Situazione in peggioramento al pomeriggio: le piogge si estenderanno a tutto il territorio di Liguria e Lombardia, al Veneto centro-settentrionale e all’Emilia-Romagna meridionale (lungo il confine con la Toscana settentrionale, zona anch’essa domani colpita dal maltempo). Nuvole su Trentino e Friuli Venezia-Giulia.

In serata ci sarà un’estensione delle piogge a tutte le regioni del Nord, con dei miglioramenti da segnalare per il Piemonte centro-meridionale e per la Liguria centro-occidentale. In nottata le piogge saranno limitate a Lombardia e Veneto centro-settentrionali, Friuli Venezia-Giulia e Trentino centro-settentrionale. Cieli sereni o poco nuvolosi su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, con qualche piovasco ancora da segnalare per il Piemonte settentrionale.

Previsioni meteo per il 15 ottobre 2019: Centro e Sardegna

Il maltempo che colpirà tutto il Nord Italia tenderà a estendersi non solo in direzione ovest-est ma anche in direzione nord-sud. Si comincia con precipitazioni che già dalla mattina colpiranno la Toscana tirrenica centro-settentrionale, con estensione alla parte meridionale della regione alla parte sud-orientale della Sardegna nel pomeriggio. In serata ancora piogge su Toscana settentrionale e meridionale (con piogge forti su Cecina e Santa Fiora. Moderata ovunque) e Lazio settentrionale (Viterbo, Capodimonte e Civitavecchia. Piogge anche su Anzio e sull’isola di Ponza). In nottata, piogge moderate estese alle Marche (aree costiere centro-settentrionali e qualche area interna centrale nella zona di Matelica) e al Lazio meridionale (Gaeta, Frosinone, Colleferro, Valmontone, Monte Livata) e orientale (Antrodoco). Piogge anche sull’isola di Ponza. Situazione nuvolosa, per tutto il giorno, sul resto delle regioni centrali. In nottata cieli quasi totalmente tersi sulla Sardegna.

Previsioni meteo per il 15 ottobre 2019: Sud e Sicilia

Le piogge arriveranno a lambire anche il Sud Italia. Al mattino tempo abbastanza soleggiato, con nubi su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia garganica e centrale (al confine con la Basilicata). Sole su Calabria e Sicilia, dove ci saranno fenomeni nuvolosi sulla costa meridionale e orientale dell’isola. Piogge su Pantelleria e maltempo anche su Lampedusa. Situazione più o meno stabile al pomeriggio, con un peggioramento nuvoloso sulla Sicilia centro-occidentale (previste piogge moderate nella località di Sciacca. Piogge su Lampedusa) e bel tempo sulla Puglia centrale e meridionale. Soleggiata anche la Calabria: pochi fenomeni nuvolosi saranno concentrati sul crotoniate.

In serata si manterrà la situazione nuvolosa precedentemente descritta, con un peggioramento sulla Basilicata. Nuvolosa tutta la Sicilia e piogge su diverse località della costa meridionale dell’isola e della zona occidentale. Piogge anche su Ustica e Lampedusa. Nella notte piogge sulla Campania tirrenica a nord del Golfo di Napoli, sull’isola di Ustica e sulla Sicilia sud-orientale. Nuvolose le altre regioni, con cieli più tersi sulla Basilicata. Possibilità di schiarite su Puglia e Calabria.

Previsioni meteo per il 15 ottobre 2019: temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno in calo sulle zone alpine e prealpine orientali. Saliranno sulle altre aree alpine, sulla Lombardia orientale, sull’Emilia-Romagna, sulle Marche settentrionali, sul Veneto centro-meridionale e sulle zone interne delle Toscana. Le temperature massime caleranno su zone alpine, Liguria, Toscana, Sardegna e Sicilia centro-occidentali. In salita sulle zone costiere della Romagna e sulle zone interne delle regioni centro- meridionali che si affacciano sull’Adriatico. I venti soffieranno moderatamente, da meridione, sul Centro, con particolari rinforzi su Sardegna e Toscana. Soffieranno con intensità forte (da sud) sulla Liguria, con miglioramenti dal pomeriggio quando soffieranno venti occidentali moderati. Il Mar Tirreno settentrionale e occidentale e l’alto Mar Adriatico saranno da mossi a molto mossi. Il Canale di Sardegna, il Mar Ligure, saranno molto mossi. Il Mar Ligure, nel tardo pomeriggio, avrà un moto ondoso agitato. Il Mare di Sardegna sarà da molto mosso ad agitato.

