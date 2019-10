Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 ottobre 2019: il Leone è un po’ dimesso ma ha voglia di fare

Lunedì 14 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete parte con una nuova settimana, carico di buona volontà ma ci sono degli intoppi, delle situazioni da risolvere. L’Ariete ha tanta buona volontà es soprattutto non si demoralizza mai. Però anche il più forte dei nati sotto questo segno zodiacale ora quantomeno si rende conto che bisogna fermarsi. Venere, buone notizie, non è più opposta, quindi se una storia non è andata bene tra fine settembre e inizi di ottobre adesso si può recuperare, oppure si può digerire una situazione complicata vissuta nel passato e spingere verso nuove emozioni;

Toro. Il segno del Toro si trova in una situazione astrologica un po’ pesante per quanto riguarda la famiglia, le relazioni d’amore. Consiglio un po’ d’attenzione almeno fino a mercoledì. Comunque, la Luna è favorevole nel segno martedì e mercoledì e tra l’altro qui abbiamo un grande cielo in vista del prossimo anno. tutto è in trasformazione: progetti di lavoro, di casa. Quante volte ho spiegato ce il Toro magari è incerto proprio perché per portare avanti alcuni progetti adesso ha anche bisogno di soldi. Soldi che bisogna recuperare;

Gemelli. Il segno dei Gemelli apre una settimana interessante. Sono favoriti i colloqui, le trattative con il solito traguardo da raggiungere: quello di dicembre 2019. Da quel momento Giove non sarà più opposto e così si potranno risolvere tante tensioni che ora appaiono come un bocco insormontabile. Stai tentando di ritrovare la tua strada che qualcuno ha interrotto. Ricordo che per alcuni Gemelli il problema non è stato inventare qualcosa di buono, portare avanti un progetto, ma lottare con persone che hanno fermato una certa evoluzione. Persone poco chiare, poco disponibili, e magari anche incompetenti;

Cancro. Il segno del Cancro è agitato. Speriamo che Mercurio e Venere portino la giusta soluzione anche a qualche problema di famiglia. Chi ha una bella storia adesso dovrebbe potenziarla. Sapete che secondo me l’astrologia va anche sfruttata. Vero che a fine settembre inizi di ottobre c’è stata una Venere complessa, quindi in amore non tutti hanno avuto quello che desideravano, per adesso o si può riconciliare una situazione, si può riportare a vantaggio, o addirittura per chi vuole è possibile vivere un ritorno di fiamma. Sabato e domenica giornate da batticuore: ne parlerò;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone parte in tono un po’ dimesso, anche se non manca la voglia di fare visto che la Luna è favorevole. Però che cosa accade? Che in questi giorni sei un po’ agitato, magari un po’ svogliato. Poi se da tempo in famiglia o nelle relazioni sentimentali ci sono piccoli conflitti, bisogna tentare di superarli. Se devi fare un incontro che conta o devi parlare con delle persone di riferimento, giovedì e venerdì saranno giornate più importanti;

Vergine. La Vergine inizia un periodo utile per un 2020 di forza. Abbiamo un bellissimo oroscopo per le relazioni. Cancro, Gemelli, Pesci: questi sono segni di riferimento. Anche delle collaborazioni fruttuose possono nascere in questo periodo. Abbiamo un oroscopo buono almeno fino a mercoledì, da sfruttare pienamente. Non sottovalutare storie d’amore. Se c’è stato un problema nel passato devi superarlo;

Bilancia. La Bilancia è agitata perché vorrebbe fare tante cose ma un po’ come l’Ariete, e parzialmente anche il segno del Cancro, da diversi mesi sta notando che ci sono delle situazioni che non funzionano non tanto per colpa della propria buona volontà (che non manca) ma per dei blocchi, per delle tensioni che arrivano dell’esterno. Quindi il consiglio è di farsi scivolare le cose addosso, di non discutere con tutti e di temporeggiare. Ti senti, oggi, un po’ stanco;

Scorpione. Lo Scorpione apre questa settimana con qualche dubbio che riguarda il fisico. Questa Luna opposta da domani può portare un po’ di stanchezza, ma voglio comunque dare una valutazione positiva perché avere Mercurio e Venere nel segno è importante. Non ci sono più le tensioni dell’estate. Ci sono invece delle buone emozioni da sfruttare. So che lo Scorpione a volte è un po’ diffidente in amore, ma le storie che nascono ora sono impegnative ma importanti, al punto che i Nati Scorpione che vivono una relazione adesso potrebbero chiedere al partner “Ci stai ? o non ci stai?”, “Facciamo questo progetto oppure no?”. Tempo di grandi cambiamenti che lo Scorpione vuole vivere. Fino a quando non saranno raggiunti (potrebbero essere cambiamenti di lavoro, cambiamenti di casa, trasformazioni che sono nella tua mente) ci sarà un po’ di agitazione interiore;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario apre le porte a un periodo importante. Novembre vedrà il transito di Venere nel segno. Giove è lì. È già arrivata una buona notizia? Per quelli che hanno un’attività in proprio probabilmente sì, perché dopo un periodo di silenzi arriva un periodo di risposte. Questa è una settimana che funziona, parte bene. Le amicizie che nascono adesso possono diventare importantissime anche in vista del prossimo anno. l’unico momento di stop- lo anticipo- tra giovedì e venerdì. Devi curare le articolazioni, le gambe: la stanchezza ogni tanto si fa sentire proprio in questa parte del corpo;

Capricorno. Non si discute l’energia del Capricorno, che è un segno capace di fare veramente grandi cose. Sapete che il Capricorno non ama discutere. Anzi, se avete a che fare con una persona nata sotto questo segno zodiacale non siate logorroici, ovvero non parlate troppo, non dite troppo, non articolate troppi discorsi perché il Capricorno si snerva, si stanca a sentire chiacchiere. “Fatti, non parole”, recitava così una pubblicità di tanti anni fa. Bene, il Capricorno è davvero inossidabile e soprattutto vuole avere risposte chiare,, ora più che mai. Stelle interessanti per il lavoro. Favorito chi ha iniziato un progetto in proprio. Per l’amore, che ora è un pochino in secondo piano ma certo non così lontano come lo è stato alla fine di settembre) tutto può essere rimesso in gioco. Anche le emozioni rinascono. Entro venerdì parla chiaro;

Acquario. pe l’Acquario periodo particolare, confuso, forse anche un po’ stancante. Devo dire che ottobre è un mese pesante perché stai facendo le cose sulle forze. Sei convinto di dover tagliare un traguardo, di dover cambiare vita. non sempre è felice chi ottiene di più. Io dico sempre che la felicità non è dietro al grande lavoro, dietro alla grande ambizione, perché chi non ha tempo libero, chi non ha tempo da dedicare a se stesso e ai sentimenti è una persona infelice e lo dico in particolare all’Acquario, segno libero per eccellenza, che quando vede che non ha spazi, che i doveri sono eccessivi rispetto ai piacere, beh insomma può stranirsi abbastanza . Posso dire che oggi e domani c’è uno stato d agitazione che andrebbe tenuto sotto controllo. Questo non blocca l’evoluzione futura. È il momento per molti Acquario, di organizzare e riorganizzare la propria vita;

Pesci. Il segno dei Pesci deve sfruttare questa parte centrale di ottobre perché è intrigante. I metto subito l’accento sulle giornate di sabato e domenica. dal punto di vista lavorativo, probabile che tu non abbia avuto grandi risultati o che magari quello che hai fatto da anni adesso risulti meno interessanti. Giove contro rappresenta anche questo e tornerà attivo da dicembre. Ecco perché io chiedo sempre ai nati sotto questo segno zodiacale di temporeggiare perché se adesso chiudete una porta , chiudete una possibilità e c’è il rischio di ripensarci. C’è il rischio di dire, tra qualche settimana o mese, “Ma chi me l’ha fatto fare di chiudere un legame?”. Insomma, qualunque situazione sia in crisi merita una valutazione attenta. Attenzione però alle trasgressioni perché soprattutto chi non vive un amore sereno adesso anche un po’ per vendicarsi potrebbe guardarsi attorno. Magari sono tentazioni che rimangono a livello di fantasia, però nelle coppie più in crisi è molto importante cercare di non allontanarsi, anche in vista di un novembre che- lo anticipo- potrebbe essere un po’ conflittuale da questo punto di vista.

Maria Mento