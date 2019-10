Roberto Cavalli ricoverato in ospedale: le condizioni di salute dello stilista

Domenica pomeriggio Roberto Cavalli, noto stilista, è stato ricoverato all’ospedale di Milano per un problema di salute, ecco come sta.

Ore di apprensione in questi giorni per le condizioni di salute di Roberto Cavalli. Il noto stilista è stato ricoverato domenica pomeriggio in un ospedale di Milano per un problema che lui ed il suo entourage hanno preferito mantenere riservato. A comunicare l’accaduto è stato lui stesso attraverso il proprio account social. Cavalli si è mostrato con un selfie in compagnia della giovane e bella fidanzata Sandra Nilsson (ex coniglietta di Playboy), con un tubo medicale alle narici (un problema respiratorio?).

Roberto Cavalli ricoverato: come sta lo stilista?

La foto è stata pubblicata probabilmente per evitare che si diffondesse la notizia del ricovero e che le voci diventassero incontrollate. Nel post, infatti, Roberto ci tiene a precisare che che non c’è da preoccuparsi per le sue condizioni: “Sono all’ospedale di Milano, niente di male, ma sono comunque nervoso, sono solo molto fortunato ad avere vicino a me la mia adorabile Sandra e i miei angeli Cristiana e Rachele”.

A prendersi cura di Roberto, dunque, ci sono anche le figlie, ma lo stilista vuole ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati per lui e quelli che lo faranno: “Ora mi aspetto molte belle parole da tutte le persone che mi amano in tutto il mondo e ho dimenticato di inviare milioni di baci a tutti i miei più cari amici, questa è la mia più grande ricchezza”.