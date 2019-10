Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi lunedì 14 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 14 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 14 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una puntata, in replica, de “Il Commissario Montalbano”. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata dello show, condotto da Stefano De Martino, “Stasera tutto è possibile”. In seconda serata, l’approfondimento di attualità e politica di “Povera patria”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento giornalistico di “Presa diretta”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Quarta repubblica”. A seguire, una nuova puntata di “Confessione reporter”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Temptation Island Vip”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “John Rambo”: John Rambo, ex reduce del Vietnam, vive ormai stabilmente lungo il confine che separa la Thailandia e la Birmania, passando parte del tempo a risalire il fiume Salween alla caccia di serpenti velenosi. La vita apparentemente quieta dell’ex soldato è stravolta dall’arrivo di un gruppo di volontari cristiani che vorrebbero portare delle scorte di medicinali ad una tribù locale vessata dal regime militare del posto e, per, farlo vorrebbero l’aiuto di Rambo. Quando un gruppo di guerriglieri proverà ad ostacolare questi missionari, Rambo riunirà una squadra di mercenari, nel tentativo di soccorrerli avviando uno scontro che appare già in partenza arduo. In seconda serata, il film “Lone Survivor”.

Su La 7 va in onda la quindicesima stagione di “Grey’s Anatomy”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo il film “Agente 007 – Vendetta privata”: per vendicare un amico dato in pasto agli squali, Bond si infiltra, contro il volere dei suoi capi, nell’organizzazione di un boss della droga.

