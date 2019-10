Turchia, ESCLUSIVA Sen. Totaro (FdI): “Inammissibile che uno stato membro della Nato minacci gli altri partner, auspico sanzioni immediate al governo di Erdogan”

Intervista al Senatore Totaro di ‘Fratelli d’Italia’

Buonasera Senator Totaro, puoi darci la sua personale opinione in merito allo scenario siriano e le azioni della Turchia?

E’ del tutto inaccettabile la violazione dei confini siriani, così come è inaccettabile la guerra mossa ai curdi siriani che in questi anni si sono eroicamente battuti contro l’Isis. Trovo sinceramente vergognoso il silenzio dietro al quale si è trincerata la Nato, della quale la Turchia fa parte. L’Unione Europea deve rivedere tutti gli accordi di partenariato con la Turchia se Erdogan non cesserà questo atteggiamento, perché ci hanno raccontato che l’integrità di un territorio era una ragione anche per avviare le sanzioni, come è stato fatto con la Russia sull’Ucraina.

Totaro di ‘Fratelli d’Italia’ sulle dichiarazioni di Salvini e il governo turco

Il leader della ‘Lega’ Matteo Salvini ha dichiarato che bisogna bloccare i finanziamenti italiani ed europei al governo turco, stoppando il suo ingresso nella Unione Europea: è d’accordo con questa sua affermazione?

Sono ovviamente d’accordo ma le dico di più, ritengo che le sanzioni contro la Turchia debbano essere immediate perché non è ammissibile che uno Stato membro della Nato minacci gli altri partner e favorendo i terroristi islamici nella loro penetrazione in Europa.

Simone Ciloni