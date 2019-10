Uomini e Donne, Ida Platano lascia Riccardo: lui va via dalla trasmissione – VIDEO

Ida Platano ha lasciato Riccardo in modo definitivo? La dama ha cercato Armando, Guarnieri deluso va via dalla trasmissione

Poche settimane fa Riccardo Guarnieri ha scritto una lettera a Ida Platano dove le ha confessato di essere ancora innamorato di lei.

La loro storia d’amore sembrava essere ormai chiusa definitivamente, questo per molto tempo ha fatto stare male la dama. Eppure, ora che Riccardo è tornato da lei sembra che l’interesse di Ida sia svanito.

Fan Page fa sapere che la Platano ha deciso di lasciare definitivamente Riccardo Guarnieri, ha poi cercato Armando, con il quale stava iniziando ad uscire prima che l’ex fidanzato le scrivesse la lettera.

Il noto sito ha poi svelato che il cavaliere dopo che Ida lo ha lasciato ha preferito abbandonare il Trono Over di Uomini e Donne. In merito a ciò si legge: “Riccardo Guarnieri ha voluto lasciare il programma e per come ha salutato il pubblico sembra abbastanza probabile che non farà più ritorno a Uomini e Donne trono over.”

Sara Fonte