Ava Karabatic, l’ex modella di Playboy e l’annuncio social: “Voglio essere il Presidente della Croazia”

La bionda 31enne dalle forme fisiche conturbanti, che l’hanno portata ad avere successo come modella di Playboy, ha annunciato su Instagram di voler partecipare alla corsa per le presidenziali che si terranno in Croazia nel 2020

Cosa potrebbe fare Ava Karabatic, ex modella di Playboy, se fosse il Presidente della Croazia? Per esempio, legalizzare la prostituzione e il consumo di marijuana. E pare proprio che questo è quello che l’ex coniglietta sia intenzionata a fare. La giovane donna, 31 anni, ha annunciato di volersi candidare alle elezioni presidenziali che si terranno in Croazia il prossimo anno e lo ha fatto annunciandolo ai suoi followers tramite un post pubblicato su Instagram.

Ava Karabatic futuro Presidente della Croazia? Nel suo programma legalizzazione di marijuana e prostituzione

Ava Karabatic, 31 anni, è un ex modella di Playboy. Oggi la donna è uno dei volti noti della televisione croata e forse ha spiazzato non poco i suoi followers e telespettatori con un annuncio politico inaspettato e, soprattutto, serio. La bionda e sensuale giovane donna ha annunciato di volersi candidare alle elezioni presidenziali che si terranno tra qualche mese in Croazia per eleggere il nuovo Presidente. L’ex modella ha già accennato (sui social e sul suo blog) a un programma politico che pare ben delineato nelle sue linee guida: tra le misure che potrebbe far approvare, una volta eletta, ci sono la legalizzazione della marijuana, la legalizzazione della prostituzione e il divieto di aborto negli ultimi mesi di gestazione.

Ava Karabatic futuro Presidente della Croazia? L’ex modella si sponsorizza come il leader giusto

“Ho deciso di candidarmi come presidente. La politica è il mio secondo amore. Non posso più guardare tutte quelle cose brutte che accadono nel mio paese. I giovani stanno andando via, il tasso di natalità sta diminuendo“, ha detto la Karabatic. Sottolineando come lei possa essere il Presidente giusto che la Croazia sta attendendo e iniziando a farsi pubblicità.

Ava Karabatic crede nelle proprietà curative della marijuana e del sesso, pratica (quest’ultima) che può aiutare ad allentare lo stress e le frustrazioni:“Se il lavoro sessuale non scomparirà presto, chiunque si preoccupi della salute e della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del sesso dovrebbe sostenere le mosse per renderlo un settore pienamente legale. Ci sono anche ragioni psicologiche, come la” guarigione “delle frustrazioni sessuali che esistono nel nostro paese”

Ava Karabatic ha messo le mani avanti e ha parlato, prima che lo facessero altri, di tutte le critiche che sicuramente le pioveranno addosso per la sua scelta e per il fatto che lei possa non avere la caratura giusta per ricoprire questa carica politica. La futura candidata si è quindi difesa, dichiarando che in molti sconoscono le sue doti di intellettuale e di studiosa del mondo classico.

Maria Mento