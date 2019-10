C’è posta per te: svelata la data della messa in onda della nuova edizione – VIDEO

È stata svelata la data della messa in onda della nuova edizione di C’è posta per te, la trasmissione tornerà in onda l’11 gennaio 2020

Tra pochi mesi andrà in onda la 23esima edizione di C’è posta per te, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

Quando andrà in onda con esattezza la nuova edizione del programma? Super Guida Tv ha svelato che C’è posta per te tornerà in onda su Canale 5 a gennaio 2020, ancora una volta di sabato sera, la prima punta è infatti prevista per sabato 11 gennaio.

Moltissimi telespettatori non vedono l’ora che inizi la nuova edizione di C’è posta per te, ogni anno la trasmissione conquista un incredibile numero di ascolti.

Sara Fonte