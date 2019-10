Chi è Raimondo Todaro, ospite a Vieni da me: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Raimondo Todaro, ospite a “Vieni da me”.

Questo pomeriggio, Raimondo Todaro è stato ospite a “Vieni da me”, programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Raiuno, dal lunedì al venerdì. Ecco qualche cenno biografico sul ballerino professionista di “Ballando con le stelle”.

Raimondo Todaro è nato a Catania, il 19 gennaio 1987. Fino a 16 anni, ha vissuto a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, dove si era trasferita la sua famiglia. Ha sempre vissuto, però, a Misterbianco, in provincia di Catania. Ha iniziato a ballare a 5 anni, insieme al fratello Salvatore. Si è formato studiando con maestri di danze standard e latino-americane e, durante la sua carriera, ha partecipato a diverse importanti competizioni internazionali. Ha vinto il suo primo campionato italiano a 9 anni; nella categoria junior ha partecipato a 5 campionati del mondo, conquistando un secondo e terzo posto. È stato 18 volte campione italiano di ballo nelle varie discipline (danze standard – danze latino americane – combinata 10 balli).

Nel 2006, si è classificato secondo ai “Campionati italiani di danze latino-americane”, con la sua partner Francesca Tocca. Il 23 ottobre 2013, è diventato padre di Jasmine, avuta dalla compagna Francesca, che ha sposato nel 2014.

Ha partecipato alla tournée teatrale dello spettacolo “Il grande Gershwin” e alle preselezioni di “Ballando on the Road”, dove, insieme alla conduttrice Milly Carlucci e agli altri protagonisti del programma, ha girato l’Italia, alla ricerca di nuovi talenti. Nel 2005, viene scelto come maestro per la seconda edizione di “Ballando con le stelle” su Raiuno, in coppia con “Miss Italia 2004”, Cristina Chiabotto. Insieme alla campionessa di salto in lungo Fiona May, vince la terza edizione di “Ballando con le stelle”.

Maria Rita Gagliardi