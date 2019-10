Cotto e Mangiato, ricetta 15 ottobre: saltimbocca di galletto alla Rossini

Oggi la cucina di Cotto e Mangiato ha ospitato uno chef tipico romagnolo, Stefano Ciotti, per preparare saltimbocca di galletto alla Rossini.

La ricetta del saltimbocca di galletto alla Rossini

Per quanto concerne gli ingredienti essi sono:

Salvia, rosmarino e timo q.b.

Fegatini

Burro

Tartufo nero

Acciughe

Formaggio grattugiato

Funghi

Preparazione

Disossare come prima cosa il petto del galletto. Battere il petto e metterlo da parte. In un pentolino sciogliere del burro con gli odori e mettere i fegatini a cuocere. Dopo qualche minuto saranno cotti. Prendere il petto di pollo mettere una foglia di salvia, una foglia di basilico, i pezzettini di fegatini, il tartufo nero, un’acciuga, formaggio, salare e pepare a piacere, e arrotolare, fermando con uno stuzzicadenti. Prendere una padella e mettere a rosolare gli involtini per due minuti, dopodiché infornare a 180 gradi per qualche minuto. Nel frattempo prendere i funghi e trifolarli con aglio e olio. Impiattare decorando con crema di spinaci e zucca.