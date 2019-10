ESCLUSIVA Sen. Maffoni (FdI): “Grillo appoggia la Raggi? L’importante è governare, non come governa”

Il Senator Maffoni sull’appoggio di Beppe Grillo al sindaco di Roma Virginia Raggi

Buonasera Senatore Maffoni, la ringraziamo di essere qui con noi. Lei che è anche il Sindaco di Orzinuovi (in provincia di Brescia), come giudica la decisione di Beppe Grillo di appoggiare con forza l’attuale sindaco di Roma Virginia Raggi per una riconferma nel 2021?

La volontà di Grillo di riconfermare la Raggi rientra nella nuova linea politica del ‘M5S’: non è importante come governi, l’importante è governare. Trascorro a Roma una buona parte del mio tempo e mi rendo conto della situazione disastrosa in cui versa la città. Negli anni scorsi davanti a tutti questi disservizi il ‘M5S’ avrebbe occupato le piazze per protesta… Oggi si limitano ad occupare i palazzi per interesse.

Maffoni di ‘Fratelli d’Italia’ sugli equilibri di governo tra ‘M5S’ e ‘Pd’

Nato da poche settimane, come giudica già questi alti e bassi tra ‘Movimento 5 Stelle’ e ‘Pd’?

Il principale obiettivo e unico collante di questo governo è il mantenimento delle posizioni per paura del voto. Nulla di più. Non faranno nulla per tutto il corso della legislatura perché non sono in condizione per adottare alcuna decisione. Il movimento di Grillo nasce proprio con l’obiettivo di scalfire e distruggere i partiti sistema come il ‘PD’. Il problema vero è che se oggi sono alleati in Parlamento è per il loro mero interesse, mentre a rimetterci saranno gli italiani.

Simone Ciloni