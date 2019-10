Meteo 16 ottobre 2019 | Previsioni del tempo di domani: piogge su Nord e Sud Italia

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

16 ottobre 2019: tornano le piogge sul Nord e sul Sud Italia. Terranno bene le condizioni climatiche sul Centro Italia, con poche piogge localizzate sul Lazio e predominanza del sole sulle nuvole. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo per il 16 ottobre 2019: Nord

La mattinata, sul Nord Italia, parte bene dopo la parentesi imposta dal maltempo nella giornata di oggi (martedì 15). Soleggiate tutte le regioni, con poche eccezioni di nuvolosità limitate a porzioni circoscritte: Piemonte occidentale, Lombardia meridionale (zona centrale e orientale della regione), Veneto centrale e in parte Trentino-Alto Adige (zona centrale e settentrionale). Diversa la situazione del Friuli Venezia-Giulia, dove oltre alle nubi si aggiungeranno le piogge (a Comeglians, Pontebba, Tolmezzo, Gemona del Friuli, Forgaria nel Friuli, Maniago, Sacile, Pulfero e Cividale del Friuli). Piogge, moderate, anche a Ortisei. Sostanzialmente soleggiate le altre regioni, con sporadici fenomeni di debole o intensa nuvolosità.

Situazione pomeridiana. Fenomeni di pioggia moderata saranno previsti in Veneto (a Vittorio Veneto, Valdobbiadene e Bassano del Grappa) e ancora in Friuli Venezia Giulia (Tramonti di Sopra, Maniago, Spilimbergo, Gemona del Friuli). Miglioramenti in Friuli Venezia-Giulia, dove smetterà di piovere e molte località vivranno situazioni da poco a molto nuvoloso, e lo stesso di verificherà in Lombardia e Trentino-Alto Adige. Peggioramenti, nel senso della nuvolosità più accentuata, in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna.

Serata nuvolosa un po’ su tutte le regioni. Ore notturne che porterà un peggioramento delle condizioni di nuvolosità.

Previsioni meteo per il 16 ottobre 2019: Centro e Sardegna

Domani, tempo completamente sereno sull’isola di Sardegna. I fenomeni nuvolosi arriveranno sulla regione a partire dalle ore notturne. Situazione simile si avrà sull’Umbria, dove i cieli saranno sereni per tutto il giorno e poco nuvolosi soltanto in alcune località interne della regione, e sulle Marche. Qui le nuvolosità, poche, saranno concentrate sulle zone costiere (mattino), sulle zone meridionali e settentrionali (pomeriggio e sera), e sulle zone settentrionali e centrali dell’interno (notte).

Più travagliate le condizioni climatiche di Lazio e Toscana. Al mattino troviamo un Lazio prettamente soleggiato, colpito da fenomeni nuvolosi verso l’interno e la parte più occidentale della regione. Nuvolosità anche verso il sud costiero (Anzio e San Felice Circeo). Si registrano due casi di pioggia (allo stato attuale delle previsioni) su Antrodoco e su Sora. Pomeriggio prettamente soleggiato e con evidente riduzione dei fenomeni nuvolosi. In serata cieli sereni ovunque. Fenomeni nuvolosi localizzati su Sora, Montelivata e Colleferro (zona centro-meridionale della regione). Notata serena con poche nubi su Frosinone e su Monte Terminillo.

La Toscana aprirà la giornata con fenomeni nuvolosi diffusi sulla parte settentrionale della regione. Condizioni stabili nel pomeriggio, con tendenza delle velature a spostarsi verso sud. Rimane comunque soleggiata gran parte della regione. Nuvolosità diffusa sulla parte centro-settentrionale costiera in serata. Tendenza all’accentuazione dei fenomeni e al loro spostamento anche sull’entroterra centro-settentrionale, nelle ore notturne.

Previsioni meteo per il 16 ottobre 2019: Sud e Sicilia

Non belle le condizioni climatiche previste al Sud per la giornata di domani. Le piogge e le nuvolosità, intense, colpiranno massicciamente anche su queste regioni.

Si parte, in mattinata, con nubi diffuse che copriranno tutta la Puglia, la Campania, la Calabria e la Sicilia. Pioverà a Vieste (Gargano), Ercolano, Sarno, Salerno, Montercorvino Rovella, Battipaglia, Capo Palinuro, Tropea, Vibo Valentia e Sinopoli. Nuvole sull’Abruzzo (con sole sulle zone costiere meridionali), sulla Basilicata (con velature dense concentrate sulla zona centrale della regione), sulla Calabria. Soleggiato quasi tutto il Molise, a eccezione della zona più occidentale della regione: pioverà in località Isernia. Sempre in mattinata, Sicilia pesantemente colpita dai fenomeni nuvolosi. Qualche sprazzo di sole sarà capolino sulla zona occidentale dell’isola. Piogge moderate sulle isole di Ustica e Stromboli.

Nel pomeriggio ancora nubi pesanti su tutta la Calabria (piogge localizzate sulla fascia costiera tirrenica, a nord e a sud della regione: Praia a Mare, Diamante, Paola, Gioia Tauro e Reggio di Calabria). Previste piogge anche su tutte le coste della Sicilia orientale e nei territori interni della provincia di Catania. Nuvolosità sul resto dell’isola, fino alla Sicilia occidentale che sarà soleggiata. Miglioramenti netti delle condizioni in Campania, dove il sole avrà la meglio soprattutto sulla fascia costiera e immediatamente interna. Nubi molto dense saranno soprattutto lungo il confine occidentale della regione. Miglioreranno anche le condizioni della Puglia, con schiarite e uscita del sole sulla parte settentrionale e meridionale della regione. Ancora sostanziale situazione di bel tempo si avrà su Molise e Abruzzo, con piogge moderate su Montorio al Vomano.

In serata, ci sarà un nuovo peggioramento delle condizioni nuvolose della Puglia. Miglioramenti sulla Calabria: benché densamente coperto tutto il territorio della regione, non ci sarà più la pioggia. Campania a metà tra cieli nuvolosi e schiarite, specialmente sul nord-est e sul nord-ovest della regione. Basilicata, Molise e Abruzzo interessate dalle nubi, meno incidenti in Molise.

Situazione di miglioramento per quasi tutte le regioni, nelle ore notturne. Maggiori aperture nelle zone centrali e sulle coste orientali e meridionali della Sicilia. Cieli completamente tersi (fatta eccezione per qualche località del sud e del centro-ovest) quelli della Campania, dell’Abruzzo e del Molise. Basilicata e Calabria sempre nuvolose.

Previsioni meteo per il 16 ottobre 2019: temperature, venti e mari

Le temperature minime caleranno sul Nord (escluse aree pedemontane del Triveneto e Sicilia occidentale, dove rimarranno stabili), su Toscana, parte settentrionale del Lazio, e Sardegna. Saliranno sui territori non precedentemente citati. Le temperature massime saliranno sulle zone pedemontane delle regioni alpine, su Puglia, Sicilia (meridionale) e Calabria (lato ionico). In calo su Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana orientale, zona settentrionale delle Marche, Umbria centro-settentrionale e coste tirreniche del meridione. I venti saranno deboli, variabili, sul Nord Italia. Soffieranno, con intensità moderata, quelli di Maestrale. Previsti rinforzi sulla Sicilia e venti deboli (da ovest) sul resto della penisola. I mari saranno mossi (Adriatico centro-settentrionale, in miglioramento dalla sera) e da mossi a molto mossi (Mar Ligure, Mare e Canale di Sardegna, Tirreno centro-meridionale, Stretto di Sicilia. In miglioramento dal pomeriggio).

Maria Mento