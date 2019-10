Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 ottobre 2019: lo Scorpione non deve agitare le acque in queste 48 ore

Martedì 15 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete deve stare un po’ attento al denaro perché queste sono delle giornate un po’ fastidiose da questo punto di vista delle spese in più, anche non preventivate. Spese che possono essere non solo legate al quotidiano ma anche a eventi imponderabili o accaduti da poco: per esempio, se devi aiutare una persona o pagare un esperto, un avvocato, un’altra persona che deve aiutare te oppure una persona cara a risolvere un problema. Insomma, devi mettere in conto tante cose. È sempre un periodo piuttosto frenetico , non così soddisfacente sul piano professionale ma non stagnante, e questo tutto sommato per l’Ariete è bene. È bene che sia così perché è meglio fare, è meglio anche sbagliare piuttosto che rimanere inattivi. L’Ariete ha sempre bisogno di mettersi in gioco;

Toro. Per il Toro martedì e mercoledì sono due giornate in cui si avrà la tendenza a puntualizzare qualsiasi cosa e questo per il Toro è un atteggiamento nuovo, perché di solito il segno del Toro è piuttosto attento ai particolari ma non arma polemiche per nulla. Solo che da quando Urano è entrato nel segno, il Toro ha bisogno di mettere a posto tante cose, regolare anche dei conti questa è una situazione astrologica un po’ sotto pressione. Il fatto che la Luna transiti nel tuo segno zodiacale invita a essere un po’ cauti oggi e domani, anche nelle vicende sentimentali, soprattutto se c’è qualcosa che non va;

Gemelli. C’è un effetto di grande energia che si riversa nella tua vita. Sappiamo che molti problemi saranno risolti da settembre. Certo, questo è stato un anno di grande fatica per qualcuno, anche a livello fisico, e dunque esci da un periodo piuttosto stressante. Io ho ricordato negli ultimi mesi di fare le cose giuste, di riposarsi, perché a volte per fare troppo si rischia anche di stare male. Possiamo dire che entri venerdì un incontro, un’amicizia, potrebbero ancora una volta fare breccia nel tuo cuore. Non isolarti.

Cancro. Il Cancro oggi, insieme a Gemelli, Vergine, Scorpione, è tra i segni che possono avere una risorsa in più da sfruttare. Anzi, direi che ottobre è il mese delle novità nel lavoro, delle novità anche dal punto di vista emotivo. Già da martedì Venere è favorevole. Lo sarà in particolare nel fine settimana, quindi le giornate- lo anticipo- di sabato 19 e domenica 20- potrebbero essere molto belle per gli incontri. Un amore del passato, un amore del presente: dipende da te. Mettiti in gioco.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il segno del Leone deve ritrovare un po’ di stabilità, ma oggi e domani ci sarà molta fatica e anche la possibilità di arrabbiarsi con qualcuno, quindi non escludo che tu possa discutere con persone che non sono d’accordo con te. Nonostante Giove protegga le tue azioni a livello professionale, queste 48 ore non sono così lucide, così tranquille, e quindi il consiglio che devo dare è quello di fare tutto con calma, di prendere tutto con calma. La definirei una giornata di rallentamenti e in famiglia anche di piccole tensioni;

Vergine. La Vergine deve muoversi, deve agire. Mi auguro che non ci sia troppo pudore, anche nel vivere le storie d’amore. Certo, non bisogna diventare sfrontati, però lo dico a chi è solo da anni: è il caso di cambiarla questa condizione. Tu, lo so, credi solo a ciò che vedi, ma adesso potresti scoprire un qualcosa di nuovo nella tua vita. proprio oggi, tra l’altro, abbiamo una bella situazione astrologica che è confermata anche dalla giornata di domani. Un 2020 importante. Per chi ha un’attività in proprio già sono nate delle proposte e possono nascere delle buone risorse entro il 2020, quindi abbiamo grandi prospettive sia in amore sa nel lavoro;

Bilancia. Sei libero dall’opposizione della Luna che potrebbe aver condizionato questo weekend appena trascorso in maniera difficile, quindi se tra sabato e domenica hai avuto dei problemi che si sono trascinati fino a lunedì, ben venga questo martedì perché risolve e soprattutto libera da un peso. Ricordo che tra oggi e domani ci sarà qualche soldo da spendere o magari devi mettere in ordine qualche conto. Per il lavoro sei forte. tuttavia, bisogna ricordare che questo è un periodo in cui non p facile trovare l’accoro, quindi soci, colleghi, capi: c’è sempre qualcosa di cui bisogna discutere, e tra l’altro tu fai le cose al meglio ma adesso è come se ti trovassi in una condizione che non ti permette di avere il meglio. In certi casi la Bilancia si potrebbe anche sentire “abusiva” in un certo posto, non amata, o comunque come se quello che stessi facendo necessitasse di conferme. E allora devi darti da fare q e questo può stressare;

Scorpione. Lo Scorpione potrà fare grandi progetti per il futuro. Posso dire che queste due giornate sono un po’ sottotono. Cerca di non agitare le acque, di non metterti contro qualcuno, perché è capitato un po’ agli inizi di agosto (quando hai visto tutto in maniera esageratamente critica) che anche in queste 48 ore puoi notare che sale il tasso di intolleranza e se intorno a te hai delle persone che non sopporti, o che comunque non fanno al caso tuo, potresti anche sbraitare. Il fine, settimana, invece, è molto protetto. Anzi, io invito tutto quelli che vogliono rivelare il proprio amore a organizzare qualcosa di bello tra venerdì e domenica.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Parlare di sentimenti è importante. Il Sagittario per innamorarsi ha bisogno di vivere sempre qualcosa di speciale. Va ricordato che il Sagittario, se non vive qualcosa di particolare, non è contento quindi no alla solita emozione d’amore. Tu vuoi vivere sensazioni speciali. No al solito tran tran del lavoro: tu vuoi sempre metterti in gioco. Sei sempre alla ricerca di una nuova missione da compiere. Qualsiasi cosa tu abbia in mentre di fare cerca di completare il tuo progetto entro la fine di novembre. Giove aiuta anche il lavoratori autonomi che possono avere ricevuto o avranno a breve una buona notizia;

Capricorno. In questa giornata il Capricorno si trova in una condizione di grande forza , ma soprattutto il Capricorno è noto per aver successo a lunga scadenza perché le cose che pensa non sono mai realizzabili dall’oggi al domani ma da qui a qualche mese. Allora, inizia a programmare il 2020 che sarà un anno dalla tua. Non serve uno sproloquio, quando parlate con un Capricorno dite le cose che dovete dire in maniera succinta. Bisogna essere stringati in ogni tipo di decisione: o dentro o fuori;

Acquario. L’Acquario è governato da Urano. Urano in questi giorni è dissonante. Urano è il pianeta delle esplosioni, del nervosismo, del cambiamento e l’Acquario non ci sta. Non ci sta a fare la solita vita, non vuole più portare avanti certi progetti, e anche se è molto preso da una situazione potrebbe in questi giorni vivere qualche momento di indecisione. È tempo di cambiamenti che si delineeranno nel tempo. Chiedo un po’ di attenzione in amore;

Pesci. È un oroscopo importante per chi deve recuperare un rapporto, per riavvicinarsi a una persona. Tra l’altro ci avviciniamo a un weekend molto fruttuoso, molto importante, quindi se tu hai una relazione a cui tieni, se c’è una persona a cui vuoi dedicare un amore o semplicemente anche una canzone d’amore (perché no?), ricorda che venerdì, sabato e domenica saranno giornate interessanti. Attenzione solo se ci sono più storie nella tua vita, nella tua mente, perché non è il caso di fare confusione. Novità nell’ambito del lavoro dove a fronte di un momento di difficoltà, di ostilità che c’è stato alla fine di settembre, presto (propri in questi giorni e soprattutto dopo il 23), arriverà una conferma.

Maria Mento