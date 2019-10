Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi martedì 15 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 15 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 15 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il grande calcio, con la partita, valida per la qualificazione ai prossimi Europei, che vedrà sfidare la nostra Nazionale contro il Liechtenstein. A seguire, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Shall we dance?”: per scappare dalla routine, uomo brizzolato si inscrive ad un corso di ballo di nascosto dalla famiglia. Attraverso il ballo riscoprirà il “sapore” delle cose che lo circondano. In seconda serata, il film “Litigi d’amore”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento di attualità e politica di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone, come sempre, la soap opera “Una vita”, seguita dal film “Dolce novembre”.

Su Canale 5 va in onda il film “Il libro di Henry”: Henry, bambino prodigio, impiega tutte le sue straordinarie capacità per aiutare un’amica e portare alla luce una verità che nessuno vuole riconoscere. Subito dopo, il film “Il falsario”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita da un episodio della serie tv “Trial&Error”.

Su La7 torna l’approfondimento di attualità e politica di “DiMartedì”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “L’amore oltre la guerra”: Incaricato di scoprire la presenza di una spia nella residenza olandese di Guglielmo II, un soldato tedesco si innamora di una governante ebrea.

