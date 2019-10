Carlo spinge Diana? Le scioccanti immagini del gesto sconvolgono i fan della principessa

Sono immagini inedite e scioccanti quelle che mostrano il principe Carlo spingere, apparentemente in modo deliberato, la principessa Diana

Che i rapporti tra Lady Diana ed il principe Carlo non fossero idilliaci non è certo una novità ma a distanza di anni dalla loro separazione, avvenuta nel 1992 dopo la rivelazione pubblica della relazione di Carlo con Camilla Parker, i retroscena sulla tensione tra i due coniugi continuano ad emergere. Da un lato vi sono le testimonianze di chi era all’epoca a stretto contatto con i reali inglesi, dall’altro le immagini e i video che potrebbero testimoniare il gelo esistente tra i due. Nell’ultimo periodo è stato in particolare diffuso un filmato che risalirebbe al 1986 nel quale viene chiaramente messo in luce quanto il rapporto tra Lady Diana ed il marito fosse incrinato.

Il video di Carlo e Diana risalirebbe al 1986

Risalente al 1986, il video è stato diffuso dal Daily Express e mostra i Principe di Galles ad un concerto a Wimbledon organizzato per commemorare il decennale dell’ente di beneficenza “Prince’s Trust” fondato da Carlo nel 1976. Nel filmato si può notare Carlo parlare con un uomo alla sua sinistra continuando a camminare e urtando, apparentemente in modo deliberato, Lady Diana che si gira guardandolo incredula e stupita. A quel punto Carlo cerca di trattenerla con la mano destra, ma non sembra chiederle scusa continuando a dialogare come niente fosse; quando la breve clip è finita sui social i commenti sono stati pressochè unanimi: in migliaia hanno condannato il comportamento del principe Carlo e anche chi ha immaginato che Carlo potesse davvero non essersi accorto della presenza della moglie ha sottolineato che il Principe avrebbe per lo meno dovuto scusarsi con lei definendo il suo comportamento scortese.