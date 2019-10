Chi ha vinto il confronto tra Salvini e Renzi? La Lega e il sondaggio di Virgilio

Il confronto televisivo tra Matteo Salvini e Matteo Renzi a ‘Porta a Porta’ è stato, a livello mediatico, l’evento politico della settimana, chi ha vinto? Ecco i risultati del sondaggio di Virgilio.

A distanza di 10 anni dal primo confronto televisivo, Matteo Renzi e Matteo Salvini si sono dati alla battaglia dialettica nello studio di ‘Porta a Porta‘. Indubbiamente i personaggi politici del momento, i due leader hanno sfoggiato argomentazioni e soluzioni sui varie problematiche, sulla situazione attuale e su quello che potrebbe essere il futuro della nostra nazione. Chi ha vinto? Su questo ci sono opinioni contrastanti e, non a caso, il parere su chi sia stato più convincente viene lasciato al giudizio del pubblico a casa.

Ad esempio Virgilio ha creato un apposito sondaggio, nel quale si può scegliere un singolo vincitore o il pareggio. Un sondaggio che non ha la pretesa di essere rappresentativo dell’opinione degli italiani, o sul quale si possono creare statistiche di gradimento su larga scala. Si tratta infatti di un modo per interagire con i propri utenti su una tematica molto dibattuta.

Chi ha vinto il confronto a ‘Porta a Porta’? Il sondaggio di Virgilio e la Lega

Non tutti hanno preso il sondaggio di Virgilio come un passatempo, sulla pagina Facebook ‘Lega-Salvini Premier‘, infatti si invita i fan di Matteo Salvini a votare e dimostrare che il confronto è stato vinto dal loro leader: “Hai già votato Salvini? Fallo subito, condividi e passaparola”. Spingendo in questo modo a votare si perde l’autenticità dei risultati, poiché a parteciparvi potrebbero in numero molto maggiore i votanti della Lega . Che valenza avrebbe qualora il 90% dei votanti fossero salviniani che hanno votato sotto suggerimento della pagina fb della Lega? Ad ogni modo per il momento la vittoria di Salvini è di due votanti a uno.