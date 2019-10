Cotto e Mangiato, ricetta 16 Ottobre: Crostini sfiziosi

Per Tessa Gelisio nella sua cucina c’è posto anche per le ricette di sfizio, da rifare per l’aperitivo o negli antipasti. E infatti oggi propone dei crostini sfiziosi.

La ricetta dei crostini sfiziosi

Gli ingredienti per i crostini sfiziosi sono vari:

Pane in cassetta

Pomodoro

Bottarga

Burrata

Burro

Acciughe sott’olio

Olive nere

La preparazione

La prima cosa da fare è dare al pane in cassetta la forma che più si desidera. Usando una formina per biscotti a piacere dare le forme che più si preferisce. Dopodiché prenderli e tostarli in padella con un filo d’olio.

Prendere poi i vari ingredienti e cominciare a condire. Su un crostino spalmare del burro e mettere una fetta di pomodoro sopra. Su un secondo, mettere la burrata frullata con sopra una acciuga adagiata. Un’altra quota di burrata va frullata con delle olive denocciolate, per poi spalmarla con abbondanza. E per finire qualche crostino può essere condito con burro e bottarga. I nostri ospiti ne andranno ghiotti.