Bisogni mattutini e jogging, donna ripresa dalle telecamere mentre defeca in strada: è caccia social

È stata scoperta a defecare in strada, nascosta tra le macchine e forse sperando di sfuggire a sguardi indiscreti. Ma non aveva fatto i conti con le riprese video: così una donna sta per essere inchiodata alle sue responsabilità

Faceva jogging mattutino tra le vie di Paddington (Australia) e puntualmente si fermava, si nascondeva tra le macchine per non essere vista dalle altre persone, abbassava i leggins e iniziava a defecare. La responsabile di questo comportamento incivile è una donna che è stata messa di fronte alle sue colpe grazie a delle riprese video condivise su Instagram da Roxy Jacenko, la diva 39enne di “The Celebrity Apprentice Australia”. Roxy ha pesantemente attaccato la donna e ha chiesto un aiuto per identificarla.

Donna si ferma in strada per defecare, su Instagram i video che mostrano la scena

Una donna è stata sorpresa nell’atto di fare i suoi bisogni, in strada, a Paddington (Australia), nel corso delle sue sedute mattutine di jogging. Non si tratta di un’emergenza improvvisa che l’ha costretta a trovare un luogo di fortuna al fine di liberare il suo stomaco: è un comportamento reiterato che, sfortunatamente per lei (anche se la donna rimane ancora non identificata), è stato immortalato tramite delle riprese video che sono finite sull’account Instagram della celebre socialite australiana Roxy Jacenko. Si tratta, in totale, di due filmati. Il primo video è stato girato lo scorso 10 ottobre, mentre il secondo poco dopo le ore 06:00 del mattino del 14 ottobre.

“Che disgrazia assoluta sei. Stai facendo questo nella nostra strada residenziale, dove abbiamo una scuola elementare e più residenze. Questa non è la prima visita della suddetta donna jogger. Sapete chi sia questa persona?”, ha chiesto si suoi followers Roxy Jacenko, facendo intendere di voler risalire all’identità della donna che compare in video.

Donna si ferma in strada per defecare, il terzo video pubblicato: Roxy Jacenko ha chiesto aiuto per identificarla

Oltre ai due video relativo ai bisogni fatti in strada, Roxy Jacenko ne ha pubblicato infatti un terzo in cui si vede la donna che sta normalmente facendo jogging per strada. La Jacenko ha chiesto a chiunque la riconosca di contattarla per comunicarle la sua identità.

La 39enne è stata intervistata, su questo punto, anche dal Daily Mail Australia. “È disgustoso. È una bella strada fiancheggiata da terrazze storiche, bambini che giocano e vanno in bicicletta. Le feci umane non dovrebbero essere in nessuna strada. Qualcosa deve essere fatto”, ha dichiarato la donna con convinzione. Il suo intervento arriva dopo un avvistamento di feci umane in strada reiteratosi per ben tre settimane di fila.

Maria Mento