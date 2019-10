Matteo Salvini assente ai funerali degli agenti uccisi a Trieste: ha avuto un malore – VIDEO

Matteo Salvini non ha potuto partecipare ai funerali degli agenti uccisi a Triste perché ha avuto un piccolo malore, ecco cosa è successo

Matteo Salvini si è recato a Trieste per partecipare ai funerali di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, gli agenti uccisi lo scorso 4 ottobre in questura, a causa di un malore è stato però trasportato in ospedale ed è per questo che era assente ai funerali.

L’ex ministro dell’interno è stato ricoverato in ospedale a causa di una colica renale, a farlo sapere ci ha pensato la Lega tramite una nota. Questo è ciò che si legge nella nota: “Ha avuto una colica. Dopo esami, antidolorifici e controlli è stato dimesso e le sue condizioni non destano preoccupazioni.”

E ancora: “Salvini è enormemente dispiaciuto per non aver potuto partecipare alla cerimonia per Pierluigi e Matteo, e conferma gli appuntamenti di oggi e domani in Umbria.”

Sara Fonte

