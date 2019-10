Morto Paolo Bonaiuti, è stato il portavoce di Silvio Berlusconi

Paolo Bonaiuti, politico e giornalista, è morto in queste ore. Negli anni ’90 e nei primi 2000 è stato portavoce di Silvio Berlusconi.

Il mondo della politica e del giornalismo si congiungono nel lutto per la scomparsa di Paolo Bonaiuti. La notizia è appena giunta e sta facendo il giro dei principali siti d’informazioni italiani. Non è chiaro ancora quale sia stata la causa della morte, ma nelle prossime ore ne sapremo certamente di più. Quello che sappiamo è che si è spento a 79 anni e che la sua famiglia si è stretta per elaborare il lutto.

Entrato nel mondo della politica attraverso il giornalismo, Paolo Bonaiuti ha avuto diverse esperienze come giornalista, arrivando persino ad essere per un periodo il vice direttore del Messaggero. Quindi ha iniziato la carriera politica a fianco di Silvio Berlusconi, divendone il portavoce durante la lunga attività dell’ex Cavaliere. Nel corso della sua carriera è stato anche parlamentare e sottosegretario alla presidenza del consiglio in tre diversi governi Berlusconi.