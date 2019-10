Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 ottobre 2019: i Bilancia devono recuperare i rapporti con l’ambiente circostante

Mercoledì 16 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Il periodo migliore per i sentimenti ci sarà a novembre. È perché, evidentemente, avrai più tempo per amare oppure semplicemente- lo dico a chi ha una nuova storia- perché ci vuole un po’ di tempo per carburare, per verificare un amore. La parte peggiore diciamo così, è passata perché ritengo che qualche Ariete nelle a seconda parte di settembre abbia dato in escandescenza, o magari sia stato più lontano dalla persona amata per questioni di lavoro o personali, quindi si può recuperare anche qualcosa che non va;

Toro. Un piccolo ritardo, una piccola tensione perché vero che la Luna è nel tuo segno ma c’è qualche opposizione planetaria, per cui per pochi giorni (un paio di settimane, al amassimo) potresti sentirti un po’ contro tutti. Qualcosa non quadra e tu vuoi aggiustare la situazione. Se poi ci sono delle persone che non ti danno retta o in famiglia c’è qualche contrasto, potresti rivelarti ancora più agitato. Avremo un grande cielo, quello del 2020 che andrebbe preparato fin da ora;

Gemelli. Ecco tre giornate importanti. La Luna transita nel tuo segno giovedì e venerdì, quindi possiamo dire che questa Luna rappresenta anche un elemento di forza nei rapporti con gli altri che ancora non hanno quell’impeto che ci sarà da dicembre, quando tra l’altro molti rinnoveranno un accordo o un contratto. Chiaro che con queste stelle si può ancora vivere qualche perplessità fisica , per chi si è stancato troppo negli ultimi mesi, o legale se ci sono stati dei problemi di tipo economico o magari se sei in disputa con qualcuno. La noia in amore è un male che andrebbe evitato;

Cancro. Questa è una settimana che permette qualcosa in pi e tra l’altro il fine settimana aiuta molto, anzi, di solito quando abbiamo grandi stelle possiamo o vivere un amore al meglio oppure verificare la tenuta di un sentimento. Per esempio, la persona che ami o che ti ama è davvero la persona giusta? O comunque, hai trascurato qualcuno e vuoi recuperare? Punta sul weekend. Ti dico sin da ora di organizzare una cenetta, un incontro. Se possibile, anche un piccolo fuori porta, un piccolo viaggio per stare con chi ami davvero. Incontri favoriti da venerdì.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Segno zodiacale del Leone, quando decide di essere esigente, mette alla prova tutti e magari diventa anche abbastanza arcigno nei giudizi o comunque un po’ supponente. Ecco, attenzione perché in queste giornate potresti passare dalla parte del torto anche se hai ragione perché puoi avere un atteggiamento troppo altero. Sì, è giusto mostrare superiorità, ma questa superiorità non deve diventare presunzione, saccenza, altrimenti si rischia di perdere qualche sorriso attorno. Quanto sei bravo e solidale nei confronti delle persone che ami, quanto sei scostante quando pensi che qualcuno non sia dalla tua parte. È da ieri che sei un po’ sotto pressione;

Vergine. Questa di mercoledì è una giornata particolare per il segno della Vergine, e da sfruttare, come del resto tutto il periodo da qui alla fine dell’anno e oltre. Se hai una buona idea sviluppala. Se ci sono dispute, questioni legali, burocratiche, finanziarie, sappi che vai incontro a un periodo migliore perché soprattutto da dicembre non avremo più Giove contrario, quindi questo è un oroscopo che promette molto bene. Poi i Vergine, dal punto di vista lavorativo più che in amore, ci sanno davvero fare perché sono molto razionali. In amore la razionalità porta a vivere momenti di conflitto, mentre organizzare al meglio il lavoro è importante per avere grandi successi;

Bilancia. La Bilancia si trova in una condizione di affaticamento. Non è una novità, perché già l’anno scorso c’è stato modo di notare che molti nati non sembrano avere le persone giuste attorno. quante volte ho spiegato che il tuo non è un problema di capacità personali ma è un problema di incontri, quindi a volte ti sei sentito anche fuori da un gruppo, non perfettamente integrato. Cerca di recuperare. Energia in amore, per i sentimenti. Parla ora non nel weekend;

Scorpione. Voglio lanciare un appello a tutti i nati Scorpione che sono soli, che da tempo cercano l’amore, perché avere Venere e Mercurio nel segno non solo è importante ma porta anche delle buone risorse. Poi ho spiegato che il weekend sarà molto bello per i segni di acqua, e tu sei un segno di acqua. chissà che già non ci sia un incontro da programmare, e comunque (se sei solo) cerca di vedere più gente perché in questi giorni, proprio in questa parte centrale di ottobre hai una marcia in più. Attenzione solo a delle persone che stanno male, che comunque cercano il tuo aiuto. Ad agosto sono andati un po’ giù certi rapporti che ora vanno recuperati.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il segno del Sagittario, dopo un fermo legato al mese di settembre, potrebbe già avere ricevuto delle buone proposte. Io consiglio a tutti i Sagittario di non gettare tutto alle ortiche, anche se ci sono delle situazioni estremamente stressanti e strazianti. Perché bisogna tenere tutto sotto controllo almeno fino alla fine di novembre: Giove, prima o poi, può portare una bella notizia e sarà una notizia migliore per chi ha un’attività in proprio, quindi può fare per quello che vuole, ma anche i lavoratori dipendenti possono magari confermare un accordo o cambiare una mansione. Datti da fare in amore perché sei più forte;

Capricorno. Avere stelle importanti per il Capricorno significa avere idee anche pi luminose. Tra l’altro, tutte le idee da qui alla fine dell’anno vanno sfruttare in vista di un 2020 migliore. Quindi, ottime le intenzioni professionali per chi ha un’attività in proprio, ottimo questo periodo per chi vuole fare praticantato e poi magari regolare la propria attività in maniera più stabile. Entro venerdì può nascere una buona condizione positiva. Devo ricordare, però, che nei fine settimana il Capricorno ogni tanto si trova a discutere in famiglia, in casa, e questo ogni tanto non è una cosa buona, quindi attenzione perché questa agitazione– soprattutto se hai a che fare con segni che ti tengono testa, come il Leone , come il segno dell’Ariete- potrebbe aumentare nel weekend;

Acquario. L’amore, per gli Acquario, non è in crisi ma in questo momento forse è in secondo piano. Se c’è una crisi è anche una crisi di intenti, oppure tu hai in mente un progetto con il partner che non riesce a decollare perché uno dei due ha un lavoro che non si può per il momento chiudere, quindi per un buona idea, per un cambiamento, bisogna aspettare, oppure ci sono dei pregressi, dei blocchi nati negli ultimi mesi che non si riescono a scardinare. Direi di stare un po’ attenti ai soldi. Questa è una giornata ancora un po’ conflittuale. L’Acquario vuole liberarsi di un peso e se non ci riesce in qualche giorno diventa anche piuttosto irruento;

Pesci. Per il segno dei Pesci, questa voglia di trasgressione sale e chi vive un amore chiuso, chi vive un amore un po’ troppo agitato deve stare attento perché on sono giornate facili anche se il peggio è passato. Le discussioni maggiori dovrebbero esserci state tra fine settembre e inizio ottobre. Comunque sappi che proprio dal 22-23 di questo mese c’è un recupero, una buona notizia, anche se qualcuno ha cercato (in maniera anche disonesta, non molto carina) di metterti da parte, dovrà pentirsene perché tu tornerai in primo piano. Puoi provare un riavvicinamento (se c’è stata una crisi) sabato e domenica, perché saranno giornate molto intense. Attenzione se il cuore è disperso in più emozioni perché bisogna scegliere solo quella giusta da portare avanti. E lo dico anche a chi è spostato da anni e magari si è guardato un po’ troppo attorno.

