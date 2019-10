Roma, autobus si scontro contro un albero: il bilancio dei feriti è di circa 40 persone – VIDEO

Un autobus è finito contro un albero questa mattina a Roma, in via Cassia, circa 40 sono le persone ferite

È successo intorno alle 9 di questa mattina a Roma, in via Cassia, un autobus dell’Atac della linea 301 si è scontrato improvvisamente contro un albero.

Al momento i feriti sono circa 40, tra questi dieci sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, ma nessuno di loro sembra essere in pericolo di vita. Sul luogo della vicenda sono intervenute 12 ambulanze e i vigili del fuoco per far uscire i passeggeri dall’autobus in sicurezza.

Al momento non è chiara la causa dell’incidente, i passeggeri hanno fatto sapere che l’autobus andava piano. L’autista, anche lui ferito, è stato sottoposto ai test di alcool e droga, è risultato negativo ad entrambi.

Gli agenti hanno sequestrato il telefono dell’autista per controllare i suoi tabulati e capire se al momento dell’incidente fosse distratto a causa di una telefonata. Non si esclude nemmeno l’ipotesi di un malore.

Sara Fonte