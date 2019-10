Romina Power: “Nessun litigio con Al Bano”

Attraverso il suo profilo Instagram, Romina Power smentisce le dichiarazioni rilasciate da Riccardo Signoretti a “Mattino Cinque”, circa un raffreddamento del rapporto professionale con Al Bano.

Sul sodalizio artistico di Al Bano Carrisi e Romina Power splende ancora il sereno. Solo qualche giorno fa, ospite a “Mattino Cinque”, Riccardo Signoretti, direttore del settimanale “Nuovo”, aveva annunciato il capolinea del rapporto artistico che lega i due artisti, una volta coniugi. Proprio in merito alla questione, Signoretti, alle telecamere di Canale 5, avrebbe raccontato di essere in possesso di un’intervista esclusiva, nella quale Romina Power dichiarava di non voler mai più cantare al fianco dell’ex marito:

“Romina di solito si arrampica sugli specchi, rispondendo con altre domande, ora invece si è aperta”.

Romina Power: “Non ho litigato con Al Bano, tutte palle”

A poche ore di distanza da tale annuncio, Romina, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, ha tenuto a precisare che il rapporto lavorativo con Al Bano è più che saldo:

“Cosa mi tocca leggere sul web. Tutte palle!!! Non credete ad una sola parola!”.

Il messaggio è accompagnato da una emoji che vomita. I fans della coppia possono, quindi, tirare un sospiro di sollievo. Al Bano e Romina continueranno a cantare insieme e sembra siano pronti a calcare, ancora una volta, il palco del teatro Ariston, in gara come concorrenti al prossimo “Festival di Sanremo”, con una canzone, scritta appositamente per loro, da Cristiano Malgioglio.

Maria Rita Gagliardi