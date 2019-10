Selvaggia Lucarelli contro la d’Urso per l’intervista a Sara Tommasi: le parole della giornalista – VIDEO

Selvaggia Lucarelli è tornata a scagliarsi contro Barbara d’Urso, la giornalista non ha gradito l’intervista fatta a Sara Tommasi

Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano si è scagliata ancora una volta contro Barbarba d’Urso, criticando l’intervista che la conduttrice ha fatto a Sara Tommasi nell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso.

Sara Tommasi ha raccontato gli anni terribili vissuti a causa del bipolarismo e dei problemi di droga e alcool. La showgirl ha parlato della sua rinascita, con l’aiuto delle agenzie vuole ripulire il web di tutte le sue immagini di quel periodo buio.

La Lucarelli pensa che Barbara d’Urso abbia insistito a parlare del periodo buio della Tommasi, ribadendo che ha girato film hard e altro. Tra le tante cose la giornalista rivolgendosi alla conduttrice ha detto: “Barbara D’Urso ha indugiato per buona parte dell’intervista sui film, facendo osservazioni come ‘Ma hai fatto film come quelli con Rocco Siffredi?‘ Hai messo da parte un po’ di soldini ma non con quei film vero?”

E ancora: “Dimostrando non solo di voler insistere sull’aspetto più pruriginoso – quello per cui la Tommasi vorrebbe l’oblio – ma di aver intervistato una ragazza affetta da disturbo bipolare, senza essersi neppure informata sulla malattia”.

Barbara d’Urso replicherà alle accuse della giornalista? Lo vedremo.

Sara Fonte