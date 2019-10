Stasera in TV | Cosa c’è in tv mercoledì 16 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 16 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “The Help”: nel Mississippi, durante gli anni Sessanta, Eugenia Skeeter Phelan, una ragazza di Jackson, nel sud dello stato, dopo aver terminato gli studi, ha l’intenzione di divenire un giorno scrittrice e raccontare la storia delle discriminazioni razziali a cui sono costrette le donne di colore che, come Aibileen e Minnie, da sempre si prendono cura delle famiglie della zona. La ragazza rivoluzionerà, con le sue interviste per un libro, la vita di amici e concittadini, costretti a rivedere le loro ataviche convinzioni, di cui la portavoce per eccellenza è Hilly Holbrook, reginetta dei salotti borghesi. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della serie tv “Rocco Schiavone”. In seconda serata, il film “Il ministro”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma di approfondimento politico “Fuori dal coro”, seguito dal film “L’uomo in più”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Amici Celebrities”. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Safe House-Nessuno è al sicuro”: Tobin Frost ha eluso la cattura, per oltre un decennio. Ex agente dell’Intelligence, ha rinunciato alla sua attività, per tradire il governo americano e vendere i segreti militari in suo possesso al miglior offerente, provocando danni incommensurabili. Una volta catturato, Frost ha promesso la rivelazione di un segreto e, per metterlo al sicuro, gli Stati Uniti lo trasferiscono in una casa protetta che si trova a Cape Town, in Sud Africa. Un gruppo di mercenari riesce, però, a raggiungere la residenza e distruggerla. Per scoprire chi siano i responsabili di tale attacco e capire di chi fidarsi o meno, Frost si ritrova costretto a scappare in compagnia dell’agente Matt Weston, sua guardia, trasferito da poco in Sud Africa e deciso a dimostrare tutto il suo valore. In seconda serata, il film “Cambio vita”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove segnaliamo la prima puntata del nuovo programma, condotto da Daria Bignardi, “L’assedio”.

