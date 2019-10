I tabloid inglesi sicuri: Allegri sarà il prossimo allenatore del Manchester United. Potrebbero seguirlo alcuni suoi fedelissimi della Juventus

Massimiliano Allegri al Manchester United? Questa è la notizia che sta circolando nelle ultime ore in Inghilterra. Il tecnico prenderebbe il posto di Solskjaer e potrebbe portarsi con lui fin da gennaio Mandzukic ed Emre Can, suoi fedelissimi alla Juventus.

I tabloid inglesi sono sicuri: Massimiliano Allegri sarà il prossimo allenatore del Manchester United. La posizione dell’attuale tecnico norvegese Ole Gunnar Solskjaer è assai traballante dopo il brutto inizio di stagione e potrebbe essere esonerato a breve.

Secondo il tabloid inglese ‘Daily Mail’, Allegri a Manchester potrebbe contare sul valido aiuto di Patrice Evra, che è stato calciatore dello United dal 2006 al 2014 ed è stato allenato dal tecnico livornese alla Juventus. Stando a quanto riportato dal tabloid inglese, il francese troverebbe posto nello staff di Allegri. Oltre al Manchester United, anche il Tottenham sarebbe sulle tracce dell’ex tecnico della Juventus.

Allegri al Manchester United? Potrebbero seguirlo anche Mandzukic ed Emre Can

Allegri in caso di approdo ai Red Devils vorrebbe avere a disposizione due giocatori attualmente sotto contratto alla Juventus: Mario Mandzukic ed Emre Can. L’attaccante croato è ormai ai margini del progetto juventino, non è stato impiegato nemmeno un minuto in questa stagione e seguirebbe il tecnico livornese al 100%. Emre Can, invece, ha giocato qualche spezzone di partita in questa stagione, ma è stato messo fuori dalla lista Champions e non sarebbe fra le prime scelte dell’attuale tecnico juventino Maurizio Sarri.

La Juventus ha ottime ragioni per sperare che Allegri vada allo United. Infatti, l’esonero avvenuto a giugno ha un valore di 16 milioni di euro a bilancio, al lordo complessivo del compenso di allenatore e staff per il restante anno di contratto. Con un suo addio la Juve risparmierebbe ben 10 milioni.

Anche le cessioni di Mandzukic ed Emre Can a gennaio avrebbero un effetto utile sul bilancio juventino, altro particolare da tenere assolutamente presente.