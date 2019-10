Virginia Saba “Io e Luigi Di Maio siamo molto innamorati”

A “Un giorno da pecora”, Virginia Saba torna a parlare della sua storia d’amore con Luigi Di Maio, raccontando la sorpresa che il Ministro degli Esteri le ha fatto per il suo compleanno.

Continua a gonfie la storia d’amore che vede protagonisti Virginia Saba e Luigi Di Maio. La giornalista, intervistata a “Un giorno da pecora” da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Rai Radio1, ha raccontato che la relazione con il Ministro degli Esteri procede senza intoppi e che entrambi sono molto innamorati:

“Se sono innamorata di Luigi Di Maio? Si, mi sembra si sia capito ormai. E penso che anche Luigi sia innamorato, altrimenti non saremo ancora qui dopo 10 mesi”.

Virginia Saba: “Ecco la sorpresa che Di Maio mi ha fatto per il mio compleanno”

Virginia, in esclusiva, ha rivelato la sorpresa che il Ministro le ha fatto, in occasione del suo compleanno:

“Ieri notte Luigi è tornato tardi, come sempre, e mi ha fatto una bella sorpresa: mi ha portata in un posto bellissimo, mi ha regalato un bel mazzo di rose, una torta con una candelina, perché erano anni che non ne spegnevo una per il compleanno e poi mi ha cantato una canzone”.

Di Maio, inoltre, le ha regalato una bellissima collana:

“È una collana con un ciondolo, un cerchio con una pietra e dei brillantini. È molto fine, non molto sgargiante, molto elegante. È stato davvero bravo, ha indovinato il regalo. Il regalo più bello però è quando mi dice che abbiamo un’ora libera per noi”.

Maria Rita Gagliardi