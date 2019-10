Autobus pieno di bambini fuori strada sulla SS527: momenti di grande paura

Un autobus pieno di bambini che stava percorrendo la Strada Statale 527 è uscito fuori strada pochi istanti fa. Pare che i bambini stiano bene.

Attimi di panico sulla Strada Statale 527 all’altezza di Besate (Milano), quando l’autista di un autobus ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. All’interno del pullmann, infatti, c’erano praticamente solo bambini. Al momento non si sa quali siano le esatte condizioni dei piccoli passeggeri, ma pare che nessuno di essi sia in pericolo di vita. Sul luogo si trovano le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco che si stanno occupando di esaminare la scena dell’incidente.

Secondo l’aggiornamento riportato su ‘Repubblica‘, all’interno del mezzo c’erano in totale 40 persone. Tra questi molti erano bambini di età compresa tra i 10 ed i 12 anni che facevano ritorno a casa da scuola. A quanto pare i bambini stanno bene, ma i soccorritori hanno dichiarato la maxiemergenza per il numero di persone coinvolte nell’incidente. A causare l’incidente, pare non sia stata una disattenzione, ma l’esigenza di evitare un altro mezzo che, procedendo in direzione opposta, aveva invaso la corsia.