Cotto e Mangiato, ricetta 17 Ottobre: carré di maiale glassato

Prossimi al weekend, Cotto e Mangiato non va in vacanza. La cucina di Tessa Gelisio oggi ha attizzato i fornelli per preparare il carré di maiale glassato, in versione al limone.

La ricetta del carré di maiale glassato

Per quanto concerne gli ingredienti, essi sono:

500 GR di maiale

Erbe tritate

Brodo vegetale

100 GR miele d’arancia

Limone

La preparazione

Leggiamo il pezzo di carne e rotoliamolo in erbe tritate. In una pentola mettere la carne a rosolare con olio e aglio, allungando con del brodo vegetale. La cottura è di circa trenta minuti. Nel frattempo sciogliamo il miele d’arancia in padella. Quando la carne sarà pronta spennellarla con la glassa e metterla in forno per una quindicina di minuti a 180 gradi. Dopodiché tirarla fuori e darle un altro colpo di pennello. In forno per una decina di minuti. Servire tagliata a fette accompagnata per aroma da fettine di limone a piacere.