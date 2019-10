Giulia Salemi: “Dopo la storia con Francesco Monte, sono stata male”

Attraverso le pagine del settimanale “Chi”, Giulia Salemi si confessa a cuore aperto, parlando soprattutto della fine della relazione con Francesco Monte.

Conclusa la storia d’amore con l’ex tronista Francesco Monte, Giulia Salemi sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista professionale e lo racconta, attraverso le pagine del nuovo numero del settimanale “Chi”. Quello attuale, infatti, è per Giulia, un momento di grande impegno, sul piano lavorativo:

“Quel poco o tanto che ho l’ho ottenuto da sola e mi sto prendendo le mie rivincite: sono tornata sul red carpet di Venezia, sono tornata a Miss Italia in giuria, sto facendo progetti sui social grazie a 1 milione di followers che mi vogliono bene e sono soprattutto femmine: più che ‘power’ direi “girl power”. Anzi, presto dovrei disegnare una mia capsule collection per un marchio importante di moda e ho creato un mio filtro Instagram, che si chiama appunto “power“, che ci rende tutti più belli”.

Giulia, d’altronde ha potuto realizzare gran parte dei suoi sogni professionali partecipando al “Grande Fratello Vip”, reality show che le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico:

“In Tv, per farmi conoscere, ho recitato la parte della “svampita”, ma al Gf Vip ho fatto vedere che sono una persona trasparente, che non finge, che sa volere bene e rinunciare a una parte di sè per fare stare bene gli altri. Sono una persona che si dà al 100% e non per avere qualcosa in cambio”.

Giulia Salemi: “La storia con Francesco Monte non è stata un errore”

Ed è proprio al “Grande Fratello Vip” che ha conosciuto Francesco Monte, con il quale ha vissuto una breve relazione che non rinnega:

“Ho vissuto un momento difficile, ho perso peso, ma ho imparato a mangiare bene, a curare il mio corpo, a cogliere il buono anche in questa occasione. Rimango sempre la ragazza formosa che ama il cibo, ma cerco di curare di più il mio stile di vita”.

Oggi, Giulia, nonostante tutto, è serena, anche grazie al supporto della madre Fariba, con la quale ha un legame profondissimo:

“Mi ha insegnato tanto, mi ha sempre spronato se mi vedeva pigra o troppo leggera. Ha cresciuto una figlia con pochi mezzi e molti sogni. A volte è stata dura con me, non voleva mai che piangessi, che mi mostrassi debole. Ma poi ho capito che mi preparava al futuro. E voglio dire grazie anche a mio padre: con lui, dopo il Gf Vip, ho ritrovato il rapporto che sognavo di avere e sono molto felice. I miei genitori mi hanno dato un’educazione rigida, che mi è servita”.

Maria Rita Gagliardi