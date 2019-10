Ilary Blasi svela: “Vorrei fare l’attrice, ma non mi chiama nessuno” – VIDEO

Ilary Blasi ha svelato che le piacerebbe fare l’attrice, ad oggi però nessuno la chiama per darle l’opportunità di realizzare questo suo sogno

Ilary Blasi torna ad attirare l’attenzione del gossip. La bellissima ed amata conduttrice ha svelato di avere un sogno che ad oggi non è ancora riuscita a realizzare.

Intervistata dal settimanale Oggi ha detto: “Vorrei fare l’attrice, ma non mi chiama nessuno. Da un po’ il cinema mi incuriosisce, prima non ci pensavo proprio. Ma non mi chiama nessuno.”

La Blasi ha poi aggiunto: “Mi vergogno quasi a esprimere altri sogni, ma non nascondo che superato un obiettivo me ne prefiggo subito un altro. Se no che noia sarebbe la vita! Mi piace spingermi sempre oltre e avere nuove mete perché ho fame, non mi sento arrivata. Mi sento a metà percorso. Ma non è necessariamente solo di tv che parlo”.

Ilary Blasi riuscirà a realizzare il suo sogno? Lo scopriremo!

Sara Fonte