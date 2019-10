Meteo 18 ottobre 2019 | Previsioni del tempo di domani: maltempo intenso sul Nord Italia

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

18 ottobre 2019: tornano le nuvole e le piogge sul Nord Italia. Nuvolosità sì, ma con intermittenza, su Centro e Sud, dove saranno prevalenti i momenti soleggiati o nuvolosi. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo per il 18 ottobre 2019

Domani le regioni del Nord Italia saranno caratterizzate dal permanere di intensi fenomeni nuvolosi. Molte piogge si abbatteranno sulla Lombardia.

Valle D’Aosta. Situazione nuvolosa e molto nuvolosa per tutta la giornata. Peggioramenti netti nel corso si serata e nottata, con l’arrivo delle piogge, che si faranno più diffuse man mano che ci si addentrerà nelle ore notturne. Piogge serali deboli a Valpelline, Saint-Rhémy-En –Bosses, Morgex, Valgrisenche e Valsavarenche. Nella notte precipitazioni deboli anche su Courmayeur, La Thuile, Aosta, Bionaz, Chamois, Breuil-Cervinia e Varres.

Piemonte. Maltempo intenso, per tutto il giorno, sul Piemonte. In mattinata, cieli coperti su tutta la ragione. Piogge mattutine sul Pimonte sud-orientale (Novi Ligure, Acqui Terme, Rocchetta Ligure). Situazione pomeridiana analoga, con piogge moderate ancora sulla zona sud-est (Cortemilia e Tortona) e deboli all’estremo nord (Formazza). Non migliorano le cose in serata, anzi: le precipitazioni arriveranno a colpire anche la zona centro-occidentale della regione: Susa, Colle del Nivolet, Sestriere e Bardonecchia. Peggioramenti notturni, con cieli coperti ovunque e piogge a ovest (Ronco Canavese, Susa, Bardonecchia, Chianale Colle dell’Agnello), a sud/sud-ovest (Limone Piemonte, Ormea, Acqui Terme e Alessandria), e a nord (Gattinara, Balmuccia, Macugnaga, Omegna, Verbania, Domodossola e Formazza). Neve debole su Colle del Nivolet.

Liguria. Mattinata molto nuvolosa e coperta su tutta la Liguria. Piogge sulla parte centrale della regione, nelle località di Genova, Arenzano, Masone. Piogge su tutta la regione nel pomeriggio, con una situazione nuvolosa e con meno precipitazioni a livello costiero. Ancora nuvole in serata e precipitazioni, stavolta concentrate sulla parte orientale della regione. Estensione notturna delle piogge, che cadranno in tutta la regione. Le località non piovose saranno comunque coperte. Si prevede foschia a Savona.

Lombardia. Cieli coperti su tutta la regione al mattino, con piogge deboli su Melegnano e Lodi. Stessa situazione nel pomeriggio. Si prevedono due soli casi di pioggia moderata: a Vigevano e a Treviglio. In serata cieli coperti e piovosi, con piogge che si dislocheranno partendo dalla parte sud-ovest fino a raggiungere le zone centro-orientali della regione (la località più settentrionale a essere colpita sarà Breno). Piogge in progressivo amento, con località escluse dalle precipitazioni soltanto nelle zone meridionale e sud-orientale.

Trentino-Alto Adige. Cieli da nuvolosi a coperti in mattinata, con un netto miglioramento pomeridiano: in alcune delle località settentrionali i cieli saranno poco nuvolosi e nel resto della regione la nuvolosità calerà, anche se non di molto. Peggioramenti serali. Cieli coperti e piogge previste a Bolzano (moderate) e a Selva dei Molini (deboli).peggioramenti notturne con piogge deboli e cieli coperti da nord a sud. Pioverà anche a Trento e Bolzano;

Friuli Venezia- Giulia. Mattinata caratterizzata da cieli nuvolosi, molto nuvolosi e coperti, con foschia concentrata sulle località sud-occidentali della regione (Sacile, Pordenone, Azzano del Decimo, Latisana) e piogge concentrata invece sulla fascia sud-orientale (Trieste, Palmanova, Ronchi dei Legionari, Gorizia, Duino-Aurisina). Stessa situazione di maltempo nel pomeriggio, con piogge moderate su Sacile, Pordenome, Spilimbergo, San Daniele del Friuli, Cividale del Friuli, Pulfero, Gorizia e Duino-Aurisina. Piogge serali concentrate A Trieste e Gorizia. Cielo coperto su tutta la regione. Stesse condizioni nella notte, con accentuazione delle piogge e della foschia al sud. Piogge ancora su Sacile e Pordenone;

Veneto. Si parte con una mattinata che sarà molto nuvolosa o coperta su tutta la regione. Prevista foschia su molte località della zona centro-orientale (costa ed entroterra). Situazione sempre nuvolosa e coperta nel pomeriggio, con diradazione della foschia mattutina. I cieli che si manterranno molto nuvolosi e coperti sia in serata sia nella notte. in notturna deboli piogge su Asiago, Montebelluna e Contegliano. Ancora foschia su Oderzo e Portogruaro;

Emilia-Romagna. Brutto tempo anche sull’Emilia Romagna. I cieli saranno da nuvolosi a coperti in tutto l’arco della giornata. In serata piogge deboli sull’estrema zona occidentale della regione (Castel San Giovanni). Situazione notturna stabile, sempre coperta ma senza piogge. Prevista foschia ancora in località Castel San Giovanni . qualche località nel sud-est della regione potrà godere di cieli sereni (Cesena, Cesenatico, Perticara, Bagno di Romagna, Rimini, Cattolica).

Previsioni meteo per il 18 ottobre 2019: Centro e Sardegna

Torna il Sole, specialmente sulle regioni centrali di Lazio, Umbria e Marche.

Toscana. Cieli nuvolosi a nord, sul confine est della regione e sereni nella zona centrale della regione al mattino. Cieli nuvolosi, tendenti al sereno o al poco nuvoloso, al mattino. Piogge deboli all’estremo nord, sulle località di Aulla e Pontremoli. Nuvole al centro-nord in serata, con cieli prettamente sereni verso sud e sul confine orientale. Cieli sereni in aumento nella notte con permanenza di nubi compatte soprattutto al nord e sulla fascia costiera. Ancora piogge, moderate, in località Aulla;

Umbria. Sostanziale situazione di bel tempo, sia mattutino che pomeridiano, in Umbria. Pochissime le località che saranno nuvolose. Al mattino nuvolose le località di Umbertide, Castiglione del Lago e Corciano. Al pomeriggio nuvolosità degna di nota soltanto a Umbertide. Serata e nottata serene su tutta la regione;

Marche. Cieli in prevalenza sereni, al mattino, con località nuvolose o poco nuvolose concentrate soprattutto a ridosso della zona costiera della regione. Qualche località più nuvolosa anche nella zona centrale a nord delle Marche. Situazione stabile nel pomeriggio. Località più nuvolose concentrate a nord della regione e a ridosso della fascia costiera del meridione. In generale, il sole avrà la meglio sulle velature. Serata ancora sera con mantenimento delle nubi, compatte, sulla fascia costiera. Miglioramenti notturni con velature di un certo rilievo soltanto su Arquata del Tronto, Montegiorgio, Jesi e Cingoli;

Lazio. Parte bene il Lazio. Cieli sereni su tutta la regione in mattinata, fatta eccezione per qualche località del nord e del sud (Acquapendente, Tarquinia, Civitavecchia e Cassino). Cieli praticamente sereni ovunque anche nel pomeriggio (solo velature scarse da registrare sul nord della regione). Peggioramenti serali con cieli da poco nuvolosi a nuvolosi sulla fascia centrale e più orientale della regione. Fenomeni in accentuazioni notturne sulla costa, nella zona centro-settentrionale;

Sardegna. Cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna, in mattinata. Cieli più nuvolosi sulla fascia centrale della regione e sulla fascia nord-orientale dell’isola. Condizioni ancora positive nelle re centrali della giornata, con punte di nuvolosità maggiori sulle coste sud-occidentali e nord-orientali. In serata nuvolosità concentrata sulle coste del nord (lato orientale e lato occidentale e del sud (Carloforte). In nottata avanzamento dei fenomeni nuvolosi anche sulla zona centrale dell’isola. Più serena la zona sud-occidentale.

Previsioni meteo per il 18 ottobre 2019: Sud e Sicilia

Situazione complessivamente serena sul sud Italia, con sprazzi di nuvolosità ce ci concentrerà massicciamente soltanto su alcune regioni.

Abruzzo. Cieli sereni, poco nuvolosi e nuvolosi in mattinata. La nuvolosità maggiore sarà concentrata nella zona occidentale della regione. Serena la fasci a costiera e l’entroterra retrostante. Miglioramenti netti al pomeriggio, quando la nuvolosità sarà relegata al lembo di territorio abruzzese sud-orientale. Cieli sereni in serata e nottata. Nuvolose, in notturne, le località di Celano e Castel di Sangro;

Molise. Mattinata serena su tutta la regione, con dei fenomeni di scarsa e più intensa nuvolosità che saranno concentrati sulla zona ovest della regione (Capracotta, Carovilli e Isernia). Nuvole anche su Termoli. Nuvolosità occidentale in crescendo al pomeriggio. Serata serena su tutto il Molise. Piogge moderate colpiranno Isernia tra la serata e la notte. Nottata tranquilla su tutta la regione. Da registrare fenomeni nuvolosi ancora su Carovilli;

Puglia. Mattinata nuvolosa su tutta la zona centro-meridionale della regione. Sole su Gargano e nelle aree immediatamente circostanti, con foschia su Manfredonia. Pomeriggio stabile con pochi schiarimenti lungo la fascia costiera centrale. Per contro, saranno nuvolose le località di Vestici, Peschi e Monte Sant’Angelo che invece erano serene in mattinata. Notevole miglioramento in serata: permane un certo livello di nuvolosità soltanto su poche località costiere del centro e su Taranto, Massafra, Grottaglie. Sparizione totale delle nubi in nottata. Da segnalare foschie a Lesina (estremo nord della regione);

Campania. Giornata serena sulla Campania. Si parete con una mattinata ovunque soleggiata. Cieli sereni nel pomeriggio, ad eccezione della provincia di Caserta dove i cieli saranno poco nuvolosi. Molto nuvolose le località di Piedimonte Matese e Ottaviano. Cieli sereni, ovunque, tra ore serali e notturne;

Basilicata. Cieli sereni in mattinata con fenomeni di nuvolosità su Matera, Pisticci e Lido di Metaponto. Situazione analoga al pomeriggio, con spostamento delle velature sulla zona settentrionale. Nuvolosità su Rionere in Volture. Ancora sereno nelle ore serali. Una nuvolosità un po’ più degna di nota in località Venosa. Nottata serena, con ritorno di scarse velature nella zona sud orientale (Pisticci, Lido di Metaponto e Policoro);

Calabria. Mattinata serena in Calabria ma con discrete punte di nuvolosità concentrare al sud e al centro della regione, sia lato tirrenico sia lato ionico. Miglioramento netto nelle ore successive, con nuvolosità concentrata su Monte Botte Donato, San Giovani in Fiore, Mandatoriccio, Isola di Capo Rizzuto e Montalto-Aspromonte. Ancora meglio la situazione serale: la nuvolosità sarà confinata alla zona di Isola di Capo Rizzuto e al territorio immediatamente circostante. Serene ovunque le condizioni climatiche notturne;

Sicilia. Ancora sole sulla Sicilia, che nella mattinata di domani conoscerà fenomeni nuvolosi sulle isole di Pantelleria e Lampedusa (quest’ultima anche colpita da un pioggia di intensità moderata). Cieli poco nuvolosi sulla provincia di Messina. Al pomeriggio nuvole concentrate sulla zona occidentale dell’isola e specialmente su Favignana. Ancora nuvolose Lampedusa e Pantelleria , con pioggia che stavolta colpirà Pantelleria. Cieli nuvolosi anche a Taormina e Lipari. In serata nubi su Favignana. Poco nuvolosi i cieli di Trapani, Marsala ed Erice. Nella notte saranno poco nuvolosi anche i cieli di Agrigento, Mazara del Vallo, Castelvetrano e molto nuvolosi quelli di Lampedusa. Serene tutte le altre località dell’isola.

Maria Mento