Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 ottobre 2019: l’Acquario deve sfruttare giovedì e venerdì per la creatività

Giovedì 17 ottobre 2019.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete in queste giornate deve rinverdite i contatti, pensare a qualche viaggio e ci sarà anche chi ha un’attività in proprio che vede contatti con altre città. È un momento in cui bisogna sempre farsi due conti. Il fatto che Saturno sia dissonante crea inevitabilmente qualche ritardo che non ci sarà più nel 2020, quindi in qualche modo stai lavorando a progetti che diverranno molto fruttuosi tra qualche mese. Oggi e domani non posso darti una grande valutazione a livello astrologico per il lavoro, ma posso dire che in amore se c’è da chiarire qualcosa è possibile parlare;

Toro. Queste giornate invitano il segno del Toro a guardare i conti . Non lo ricordo tutti i giorni per non essere noioso, però devo dire che la casa e i problemi legati alla casa sono importanti. Problemi ma anche soluzioni. Per esempio, c’è chi la cambia casa, chi la compra se ha la possibilità, magari chiedendo un piccolo aiuto, un mutuo, e poi c’è chi invece in questi giorni deve semplicemente pensare a un affitto a un nuovo accordo. Ma proprio il tema dell’abitazione, e in questo includo anche l’ufficio, cioè il luogo dove si opera l’attività professionale o magari dove si vive, è oggetto di riflessione da parte di tutti i Toro, anche sotto forma di un aiuto per persone che hanno bisogno. Sei hai qualche anno in più potresti pensare a un investimento per un figlio, per un nipote, per una persona cara. Sabato e domenica giornate utili per parlare d’amore;

Gemelli. Siamo in dirittura d’arrivo perché sta per arrivare il periodo dei grandi consensi dopo il periodo dei grandi dissensi. Sono convinto che molti Gemelli mi daranno ragione se dico che dall’autunno del 2018 è sempre una lotta continua, al punto c’è chi è stato male, chi ha avuto problemi fisici seri, soprattutto all’inizio dell’anno ma anche nella seconda parte di settembre e agli inizi di ottobre. In qualche modo i Gemelli si tolgono un sassolino dalla scarpa e entro la fine dell’anno possono anche ricevere una bella risposta. Se ci sono delle situazioni di carattere legale da affrontare, vai avanti con attenzione;

Cancro. Giovedì e venerdì giornate interessanti per il segno del Cancro, on una situazione astrologica importante per la casa, per la famiglia e (perché no?) per i sentimenti. Vi ho detto che dal 19 ci sarà un bellissimo aspetto planetario: Luna, Venere, Mercurio. Intrigante molto bello per chi ha già un amore o per chi, semplicemente, vuole vivere un’avventura. quindi, visto che sei una persona molto umorale dovresti sentire che nell’aria c’è qualcosa di più. Da sabato novità.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Cerca di stare tranquillo, rilassato. Purtroppo non sei stato tranquillo e rilassato martedì e mercoledì, per cui questo è un giovedì che libera da molte tensioni. Chissà quanti hanno discusso nel lavoro per affermare la loro volontà, chissà quanti si sono arrabbiati in casa. Addirittura, in casi eccezionali, c’è stato un contrasto d’amore pesantissimo. A vote queste tensioni servono anche per consolidare il rapporto perché bello fare pace dopo avere litigato, però dipende da coppia a coppia. Devi trovare un po’ di tranquillità visto che le ultime 48 ore sono state un po’ pesanti a livello fisico;

Vergine. La Vergine in questi giorni è un po’ meno concentrata, per si recupera sabato. Si tratta di sfumature, naturalmente, perché se guardo questo cielo a livello generale sei sempre uno dei segni più forti e lo sarai di più da dicembre. Ottobre e novembre sono mesi in cui è meglio evitare di mettersi nei guai. Quindi attenzione, a anche piccole cose: una multa, una questione burocratica che va a rallentatore, perché abbiamo ancora qualcosa che non va (ma piccole cose), poi da dicembre via libera. Quindi affronta con molta attenzione tutto ciò che ha a che fare con carte, soldi e compagnia bella;

Bilancia. Il segno zodiacale della Bilancia si trova in una condizione di forza perché il 17 e il 18 sono giornate importanti. No alla gelosia, sì ai sentimenti ricambiati. Poi il fatto di avere Marte in ottimo aspetto a Giove, cioè un’orbita larga che funziona, significa che non manca l’impegno anche se non manca la lotta. Più volte ho spiegato che sei un po’ in agitazione perché non va molto bene con le persone che hai attorno. Se hai successo nel tuo lavoro è perché tu hai idee giuste, è perché tu sei quello che tira la carretta e questo, da un certo punto di vista, non ti dispiace sul piano dell’ambizione ma ti dispiace sul piano economico perché forse meriteresti qualcosa in più;

Scorpione. Se hai voglia di fare delle conoscenze, di mettere a posto un rapporto, anche di vivere un intrigo speciale, sappi che andiamo incontro a un weekend carino, piacevole. Sabato e domenica avremo Luna, Mercurio, Venere super e allora chi è rimasto solo può vivere un’emozione. Chi vuole viaggiare, stare accanto a una persona lontana, la può raggiungere. Dunque, vanno buttate all’aria le diffidenze e bisogna essere anche un pochino più positivi. Novità.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Giovedì e venerdì, per il segno del Sagittario, sono giornate che nascono con la Luna opposta. Di per sé questo non significa che le cose vanno male, però potresti essere un po’ più indolente. Strano perché tu di solito sei il tipo che lavora tanto, parla tanto, agisce tanto, ma in questo momento forse hai bisogno di rallentare i ritmi. Importante il weekend per le relazioni. Cari Sagittario che siete single datevi da fare adesso perché dal 1° novembre avremo Venere nel segno, che toccherà poi Giove attorno al 23-24 novembre. Per i più fortunati è tempo di pensare a una convivenza, a un matrimonio, a un figlio. Per quelli invece che vogliono vivere amori part-time è tempo di incontri speciali;

Capricorno. Per il Capricorno sono favorite le attività in proprio perché il Capricorno ha bisogno di persone attorno che però rispondono alla sue esigenze. In questo momento devi fare un piccolo sacrificio per mettere in piedi qualcosa di importante, anche dopo un piccolo crollo che c’è stato l’anno scorso. D’altronde, il Capricorno è un testardo: quando ha un’idea in mente non demorde. Non ti ferma nessuno anche se il weekend potrebbe non essere ideale per parlare d’amore. Se ci sono conflitti, anche tra genitori e figlio, meglio anticipare tutto quello che non va;

Acquario. Giovedì e venerdì per l’Acquario sono due giornate che invitano a sprigionare il meglio di sé. Due giornate utili per la creatività. Sappiamo che l’Acquario è un folle savio, nel senso che è uno che ha delle idee in mente che agli altri sembrano folli e che per l’Acquario riesce a far diventare reali, concrete, pratiche. Quindi, queste 48 ore sono importanti anche per risvegliare un sentimento che ultimamente si è un po’ addormentato. Chi ha delle crisi d’amore devi cercare di stare un po’ attento perché fino alla fine del mese le tensioni non sono poche, ma queste 48 ore aiutano anche a risolvere qualche problema;

Pesci. Probabile che per i Pesci questa giornata di giovedì nasca con un piccolo dubbio. Tu sei una persona molto emotiva, quindi tutto quello che ti circonda è importante. Addirittura come una spugna assorbi tensioni, persino se non riguardano direttamente te. Quante persone dei Pesci, anche semplicemente guardando il telegiornale, si incupiscono perché quando vedi che le cose non vanno, che ci sono delle ingiustizie, tu automaticamente assorbi anche le tensioni dall’esterno. È complicato liberarsi di tante emozioni negative, però ricordiamo che i Pesci ha delle valvole di sfogo: per esempi quando ascolta la musica. Alcuni sono veri artisti, poeti, sognatori. Ecco, quando ti chiudi in una realtà che è diversa da quella cupa del quotidiano stai meglio. L’importante non è estraniarsi troppo. Mantieni tutto sotto controllo e ricorda che il weekend può portare emozioni speciali. È un weekend importante per tutti quelli che vogliono risvegliare un sentimento o metterlo alla prova;

Maria Mento