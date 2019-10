Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, giovedì 17 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 17 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 17 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Un passo dal cielo”. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda lo shuw “Maledetti amici miei”. A seguire, una nuova puntata di “Stracult Live Show”.

Su Rai 3 va in onda il film “Il Palazzo del Vicerè”: nel 1947, dopo secoli di dominio britannico, l’India si appresta a diventare indipendente, in un clima di contrasti etnici e religiosi. Subito dopo, una nuova puntata di “Doc3-Diari di Gaza”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma di attualità e politica “Diritto e Rovescio”. A seguire, il film “Prestazione straordinaria”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Eurogames”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”. In seconda serata, tornano “I Griffin”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata del programma di approfondimento politico “Piazzapulita”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo una nuova puntata di “Shopping Night”.

