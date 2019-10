La bambola apre gli occhi e muove la mascella da sola. La telecamera registra immagini da brivido – VIDEO

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso una bambola che sbatteva le palpebre e muoveva la bocca.

I movimenti della bambola da ventriloquo sono stati registrati senza che nessuno fosse presente nella stanza. Michael Diamond, 48 anni, ha ricevuto Mr Fritz – realizzata da un prigioniero in un campo tedesco della Seconda Guerra Mondiale – all’inizio di quest’anno.

L’uomo ha subito notato che la porta dell’armadio di vetro della bambola degli anni ’40 continuava ad aprirsi di notte, ed è per questo che ha deciso di installare una videocamera GoPro per filmare cosa accadeva durante le ore notturne.

Michael, padre di due bambini, non poteva certo immaginarsi ciò che sarebbe emerso dal filmato. La clip, infatti, mostra la bambola prima con gli occhi socchiusi e subito dopo spalancati.

Dopo poco si apre anche la porta dell’armadio di vetro, nonostante non ci fosse anima viva attorno. Nel filmato si vede inoltre la mascella della bambola che si apre e si chiude più volte.

“Non ci sono finestre aperte nella stanza, la porta è chiusa a chiave”

“Quando ho guardato il video per la prima volta, ho avuto una strana sensazione nel mio stomaco”, ha detto l’uomo, che ha rivelato di aver posizionato la telecamera solo per divertimento, senza immaginare cosa sarebbe accaduto.

Michael viaggia per il paese esibendosi in acrobazie con il suo museo pieno di strani oggetti da collezione come animali tassidermici, oggetti di scena spirituali, teschi e armi antiche. L’uomo conserva Mr.Fritz in quella che chiama la sua “strana stanza” nella casa di famiglia dove conserva tutti i suoi oggetti da collezione.

“Non ci sono finestre aperte nella stanza e nessun flusso d’aria. La porta è chiusa a chiave, quindi non dovrebbe aprirsi”, ha concluso.