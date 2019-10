Cane assalta una pensionata e la trascina nel bosco: salva per miracolo

Un cane furioso ha assalito una pensionata che camminava in un bosco vicino casa, un gruppo di ragazzi che passava per caso l’ha salvata miracolosamente.

Mary Rollingson, pensionata di 73 anni residente a Leeds, ha rischiato di morire dopo che un feroce cane l’ha aggredita nei boschi che si trovano vicino la sua residenza. La donna stava facendo una passeggiata quando il possente american pitbull è sbucato dal nulla e l’ha fatta cadere a terra afferrandola per il braccio destro. Impossibilitata dal liberarsi dalla morsa prepotente dell’animale, alla povera Mary non restava che urlare nella speranza che qualcuno la sentisse.

Per sua fortuna in quel momento un gruppo di cinque ragazzi stava passeggiando per il bosco ed ha sentito le sue urla. I giovani si sono messi a correre in direzione di quegli strazianti strepiti, finché non si è trovato dinnanzi alla paurosa scena. Quattro di loro hanno preso in mano dei rami ed hanno cominciato a colpire il cane, ma questo non accennava a mollare la presa. Allora uno di loro ha deciso di agitare un bastone davanti agli occhi dell’animale per distrarlo. L’espediente ha funzionato, visto che il pitbull ha lasciato la presa ed ha cominciato a mordere il bastone. Nel contempo uno dei ragazzi ha messo al sicuro la povera donna.

Cane assalta pensionata, donna salvata da un gruppo di ragazzi

Mary era in condizioni gravi, il viso era ricoperto di sangue ed il braccio era stato lacerato fino all’osso. Per fortuna alcuni dei salvatori sono riusciti ad allontanare il cane distraendolo e gli altri hanno chiamato i soccorsi. Qualche minuto è arrivata un ambulanza e la polizia. La donna è stata portata in ospedale e pare che sia fuori pericolo. La polizia, invece ha portato il cane in un canile della polizia ed il padrone in centrale. Questo è stato interrogato, ma dopo è stato rilasciato senza alcuna accusa a carico, il cane invece sarà tenuto al canile finché non saranno concluse le indagini.