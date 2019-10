Claudio Cecchetto: malore improvviso alla presentazione di Benji e Fede – VIDEO

Claudio Cecchetto si è sentito male ieri durante la presentazione del nuovo album di Benji & Fede a Milano

Ieri 17 ottobre Benji & Fede hanno presentato il loro nuovo album all’hotel Nhow di Milano, durante l’evento il produttore musicale Claudio Cecchetto ha avuto un malore.

Il noto produttore è stato portato in ospedale in ambulanza. Al momento non è chiaro il motivo del malore, non si conoscono nemmeno le condizioni attuali di Cecchetto.

Lo scorso 16 ottobre si sono svolti i funerali della madre di Cecchetto, forse il produttore non era ancora pronto a tornare alla quotidianità e al suo lavoro. Sarà stato questo il motivo del suo improvviso malore? Non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.

Sara Fonte