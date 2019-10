Lady Gaga, durante il concerto a Las Vegas un’altra caduta: questa volta insieme a un suo fan

Lady Gaga è caduta di nuovo dal palco. È successo nel corso del suo concerto di Las Vegas. L’eccentrica diva era salita in braccio a un suo fan, che per ha perso l’equilibrio ed è caduto insieme a lei

Le cadute di Lady Gaga, durante le sue originalissime esibizioni che includono il ballo come elemento imprescindibile della performance artistica, sono ormai diventate famose. Rimane nella memoria, per esempio, una caduta dal pianoforte che l’artista collezionò nel 2011, alla quale se ne devono aggiungere altre sei. La settima caduta Gaga l’ha rimediata a Las Vegas, durante una delle tappe del suo “Residency show”. La diva super bionda e super sexy è ruzzolata giù dal palco insieme a un suo fan: il ragazzo l’aveva presa in braccio ma il loro equilibrio è durato poco.

Lady Gaga cade con un suo fan al concerto di Las Vegas, il balletto al “Residency show” finisce “male”

È successo di nuovo: Lady Gaga è caduta ancora. Durante una delle esibizioni di Madame Germanotta a Las Vegas, l’artista di origini italiane non si è smentita e ha messo su uno show frizzante, ricco di musica e movimento. Tutto sembrava procedere per il meglio fino a quando la cantante non ha invitato a salire sul palco un ragazzo: un suo fan, scelto tra i tanti che sono accorsi per assistere al “Residency show”.

Il ragazzo ha preso in braccio la diva e lei ha stretto le gambe intorno alla sua vita, continuando a cantare. L’equilibrio del fan ha però ceduto e il ragazzo si è adagiato sulle ginocchia prima di cadere dal palco e trascinarla con sé .

 Lady Gaga cade con un suo fan al concerto di Las Vegas, la cantante si è rialzata e ha terminato il concerto

Il capitombolo ha visto soccombere la cantante, che è caduta a terra battendo la schiena e con in più il peso del suo fan che le è caduto addosso. Nonostante questo, Lady Gaga con nonchalance è risalita sul palco e ha ripreso a cantare, portando a termine la sua esibizione. Successivamente, pare che la star non abbia commentato la caduta, ma il video girato dai fan è finito in rete.

L’impegnativo programma del “Residency show” va avanti- con opportuni periodi di pausa– dal 2018 e si concluderà a maggio del prossimo anno. In molti, e soprattutto coloro che fanno parte dello staff della star, sperano che non si verifichino più situazioni simili: una caduta più seria potrebbe mettere a rischio, oltre che la salute della cantante, anche i suoi appuntamenti futuri con musica e fan.

Maria Mento

