Le Iene, Tina Cipollari vittima di uno scherzo: l’opinionista voleva denunciare il figlio Mattias

“Le Iene Show” hanno colpito ancora! Ieri sera, in prima serata su Italia 1, è andato in onda lo scherzo fatto dal programma a Tina Cipollari, celebre opinionista di “Uomini e Donne”. Lo scherzo in questione, sul finale, ha avuto dei risvolti clamorosi, con l’opinionista che si è recata in questura, intenzionata a denunciare il figlio Mattias, avuto dall’ex marito Kikò Nalli.

Tutto è iniziato quando “Le Iene”, con la complicità proprio di Mattias, hanno fatto credere a Tina che suo figlio avesse modificato, la propria microcar, passando dai consentiti 45 km/h ai ben 120 km/h e che fosse rimasto coinvolto nel giro delle gare clandestine.

Dopo aver visto il documento falsificato dal figlio con una firma falsa, per poter ottenere la modifica e dopo aver minacciato di denunciare la ditta che si era occupata delle modifiche alla microcar, e che aveva reclamato un mancato pagamento di una cifra pari a 2.800 euro, a Tina è stata inviato un filmato, ovviamente finto, nel quale il figlio veniva minacciato da altri ragazzi, i quali reclamavano soldi, dopo una gara clandestina persa.

Lo scherzo de “Le Iene Show” a Tina Cipollari

La reazione di Tina è stata in perfetto “stile Uomini e Donne”. L’opinionista, in modo molto concitato, ha inveito contro il figlio, dimostrando che non esiste differenza tra persona e personaggio televisivo:

“Io voglio mori’, io ti voglio ammazzare a te e poi voglio mori’! Tu lo sai che vai in riformatorio. Vattene, non venire più davanti alla mia faccia! TU NON PRENDI PIU’ NIENTE DA ME!!! Chiamo il 112! IL CENTODODICIII!!! Vattene!”.

In seguito allo sfogo, Tina si è recata in questura, decisa a denunciare il figlio, ma è stata prontamente fermata da Alessandro Di Sarno, inviato de “Le Iene” che le ha spiegato, solo dopo che era già entrata in commissariato che, in realtà, era rimasta vittima di uno scherzo.

Qui lo scherzo fatto da “Le Iene Show” a Tina Cipollari.

Maria Rita Gagliardi